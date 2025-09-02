Acesse sua conta
Médico baleado na nuca durante tentativa de assalto em Feira de Santana está internado

Estado de saúde foi atualizado pela clínica

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 18:37

Médico foi baleado em Feira de Santana
Médico foi baleado em Feira de Santana Crédito: Reprodução

O médico oftalmologista Daniel Braga está internado em um hospital particular de Feira de Santana, após ser baleado na nuca durante uma tentativa de assalto na cidade, no último sábado (30). Em nota, a clínica onde o médico é CEO afirma que ele está em recuperação, internado sob cuidados médicos, com evolução positiva no quadro de saúde. 

O crime ocorreu na Estrada da Salgada, no distrito de Matinha em Feira de Santana. Uma equipe da Polícia Militar foi acionada por moradores que ouviram disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram o médico dentro do veículo, com um ferimento na região da nuca. 

As investigações iniciais apontam que o médico passava pelo local quando um outro assalto ocorria na região. Ao CORREIO, o delegado José Marcos, titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), confirmou que nenhum suspeito foi preso até então. Daniel Braga foi socorrido por policiais até hospital particular Santa Emília, onde está internado. 

"Em nome da Família Braga e de toda a equipe Cliof, agradecemos profundamente as inúmeras manifestações de carinho, orações e apoio recebidos neste momento. Seguimos confiantes em sua plena recuperação e gratos por cada gesto de solidariedade", diz a clínica, em nota publicada na segunda-feira (1º) (veja abaixo). 

