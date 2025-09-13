VIOLÊNCIA

Quatro pessoas são feitas reféns durante fuga de suspeitos no Cabula

Caso foi registrado na noite de sexta-feira (12)

Maysa Polcri

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 14:20

Material foi apreendido após a ação da polícia Crédito: Divulgação

Quatro pessoas foram feitas reféns durante a fuga de suspeitos no bairro do Cabula, em Salvador, na noite de sexta-feira (12). De acordo com a polícia, equipes da 23º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas na localidade da Engomadeira quando foram recebidas a tiros por um grupo de homens. Quatro suspeitos fugiram e invadiram um estabelecimento comercial na rua Silveira Martins.

As quatro pessoas feitas reféns estavam dentro do local. O início das negociações foi conduzido pelos policiais da 23 CIPM, que tiveram apoio de especialistas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Os reféns foram liberados e os suspeitos se renderam.