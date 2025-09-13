Acesse sua conta
Quatro pessoas são feitas reféns durante fuga de suspeitos no Cabula

Caso foi registrado na noite de sexta-feira (12)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 14:20

Material foi apreendido após a ação da polícia
Material foi apreendido após a ação da polícia Crédito: Divulgação

Quatro pessoas foram feitas reféns durante a fuga de suspeitos no bairro do Cabula, em Salvador, na noite de sexta-feira (12). De acordo com a polícia, equipes da 23º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizavam rondas na localidade da Engomadeira quando foram recebidas a tiros por um grupo de homens. Quatro suspeitos fugiram e invadiram um estabelecimento comercial na rua Silveira Martins. 

As quatro pessoas feitas reféns estavam dentro do local. O início das negociações foi conduzido pelos policiais da 23 CIPM, que tiveram apoio de especialistas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Os reféns foram liberados e os suspeitos se renderam. 

Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre 40, cinco munições, carregadores, cinco correntes, cinco celulares destruídos e R$ 25,6 mil em espécie, sendo parte das cédulas queimadas. Os suspeitos e o material apreendido foram apresentados à Central de Flagrantes. 

