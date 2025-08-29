CRIME

Lei da porta aberta: traficantes fizeram 19 famílias reféns em Salvador durante fugas

Casos se multiplicam com determinação de facções em localidade

Wendel de Novais

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 06:30

Quem mora em Salvador e convive com a violência armada não está seguro nem mesmo dentro de casa. Com a determinação das portas destrancadas em localidades sitiadas pelas facções, os casos de cárcere privado, em que bandidos em fuga invadem residências e fazem famílias reféns, têm se multiplicado na cidade.

De acordo com levantamento feito em reportagens do CORREIO, ao menos 19 famílias se tornaram vítimas do crime na capital nos primeiros meses de 2025. Os casos levam a violência armada da rua para dentro da casa de moradores sem qualquer envolvimento com o crime. Relembre os registros abaixo:

Janeiro

O primeiro caso do ano foi registrado no Caminho de Areia, em Cidade Baixa, um homem identificado como Márcio foi preso após fazer os três filhos reféns dentro da própria casa. Na ocorrência, o suspeito foi alvo de uma ação de policiais e fugiu, entrando com os filhos para dentro de um quarto, onde usou um guarda-roupa para bloquear a porta e a entrada dos policiais.

No segundo registro de cárcere de 2025, três pessoas foram feitas reféns em uma residência localizada em Ilha Amarela, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Eles foram liberados ilesos após negociação com policiais militares.

Uma semana depois uma mulher teve a casa invadida durante uma fuga de criminosos no bairro Tancredo Neves. Dentro da residência, ela foi feita de refém por três suspeitos, que foram presos com armas e uma granada.

No quarto caso, outra mulher foi feita refém após ter a casa invadida por um homem que trocou tiros com a polícia e estava em fuga, no bairro de São Marcos. O suspeito abriu uma live nas redes sociais e foi possível ouvir a vítima gritando desesperada. "Eu vou morrer. Moço, pare, por favor. Me largue", chorava. A transmissão foi encerrada quando os militares entraram na casa e prenderam o suspeito.

Ainda em janeiro, foi registrada a quinta ocorrência quando uma mãe e dois filhos menores de idade foram feitos reféns dentro da própria casa desde às 5h da manhã, quando cinco traficantes do Comando Vermelho (CV) invadiram o imóvel enquanto tentavam fugir de policiais. Os três ficaram em cárcere 2h30 até o momento em que os traficantes se entregaram depois de negociar com o Bope.

Fevereiro

O sexto crime de cárcere privado se deu em São Gonçalo do Retiro, quando três suspeitos foram presos e quatro reféns liberados. No caso, equipes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estavam participando de ações de intensificações de policiamento na região quando avistaram três homens armados vendendo drogas na rua. Os suspeitos notaram a aproximação e atiraram antes de iniciar a fuga que acabou com a invasão de uma residência no bairro.

Já no fim de fevereiro, um traficante identificado como Maurício, que integra a facção do BDM, foi preso após fazer a própria companheira de refém para fugir da Polícia Militar da Bahia (PM) em Periperi, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Maurício chegou a entrar em um tiroteio com a polícia antes de chegar na casa onde morava e abrir uma live nas redes sociais, onde postava fotos fazendo o sinal de 'Tudo 3', usado pela facção que integra.

Março

Neste mês, o oitavo caso foi registrado quando três homens fizeram pessoas reféns e trocaram tiros com a PM foram presos no bairro Tancredo Neves, em Salvador. Entre os suspeitos estava um integrante de uma facção, que foi condenado há 10 anos de prisão e recebeu o benefício de saída temporária.

No nono caso, uma família passou por mais de quatros horas de terror no bairro de São Marcos. No registro, dois suspeitos invadiram uma residência durante uma fuga da PM e fizeram um casal e duas crianças de refém para evitar a entrada dos policiais no imóvel. Os suspeitos fizeram uma live enquanto negociavam com o Bope. Com a arma na cabeça de um dos reféns, os criminosos pediram até a presença da imprensa.

Na décima ocorrência, integrantes do CV em Tancredo Neves tomaram um ônibus e o atravessaram na Rua Paraíba para livrar integrantes do grupo que foram cercados por policiais e invadiram uma casa e fizeram reféns no Buracão. Com a tomada dos ônibus, entretanto, os quatro traficantes envolvidos no cárcere fugiram do local enquanto os policiais precisaram sair do local para evitar que o veículo fosse incendiado.

No 11º caso, seis suspeitos foram presos e três pessoas liberadas na Rua Tenente Ananias, no Arenoso. No registro, seis traficantes do BDM fizeram uma idosa, um adolescente e uma criança reféns por mais de duas horas no Arenoso.

Ainda em março, no 12º caso, uma mulher não identificada e duas crianças foram feitas reféns por traficantes do BDM na localidade da Capiarara, em Lauro de Freitas. Os dois suspeitos estavam com um grupo de homens armados e foram localizados por agentes da Polícia Militar, quando atiraram contra as viaturas e invadiram o imóvel onde as vítimas moram.

Abril

No 13º caso, moradores da rua Marcílio Dias, no Nordeste de Amaralina, foram acordados durante a madrugada, com uma família sendo feita refém por um suspeito de tráfico. Segundo informações dos residentes, o homem fez a própria mãe e esposa de refém e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para negociar o resgate das duas mulheres.

Maio

Na 14ª ocorrência do tipo, um caso de reféns assustou a localidade do Buracão, no bairro de Tancredo Neves. No registro, dois suspeitos invadiram uma residência na Rua Nova enquanto fugiam de agentes da Polícia Militar da Bahia (PM-BA). Na casa, estava um idoso e um adulto, que foram mantidos no local por horas.

No 15º caso, oito pessoas foram feitas reféns na Rua 11 de Novembro, no Complexo Nordeste de Amaralina. De acordo com informações da Polícia Militar, um único homem, armado, manteve as vítimas em um bar. Por volta das 19h, ele se entregou para policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Na 16ª ocorrência, um homem foi preso após fazer um casal refém no Complexo do Nordeste de Amaralina. Segundo a polícia, militares da 40º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) faziam rondas quando avistaram o suspeito, que correu em direção ao imóvel onde as vítimas estavam.

Junho

No 17º registro do tipo, cinco pessoas da mesma família foram mantidas reféns por criminosos na Rua Eronilde Bispo Santos, no bairro Tancredo Neves. A Polícia Militar isolou o local, negociou com os suspeitos e os moradores foram libertados por volta das 17h.