SALVADOR

Homem faz casal refém durante fuga no Nordeste de Amaralina

Episódio é o segundo envolvendo reféns na localidade em quatro dias

Um homem foi preso após fazer um casal refém no início da tarde desta segunda-feira (26), no complexo do Nordeste de Amaralina. Segundo a polícia, militares da 40º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) faziam rondas quando avistaram o suspeito, que correu em direção ao imóvel onde as vítimas estavam. >