VIOLÊNCIA

Homem invade bar e faz oito pessoas reféns no Nordeste de Amaralina

Caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (22)

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de maio de 2025 às 18:44

Vítimas foram feitas reféns em um bar/depósito Crédito: Reprodução

Oito pessoas foram feitas reféns na tarde desta quinta-feira (22), na Rua 11 de Novembro, no Complexo Nordeste de Amaralina. De acordo com informações da Polícia Militar, um único homem, armado, manteve as vítimas em um bar. Por volta das 19h, ele se entregou para policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).>

Em vídeo que circula nas redes sociais, gravado pelo suspeito, ele aparece apontando a arma, solicitando a presença da imprensa e afirmando que "se morrer alguém foi a Polícia Militar 40", em referência à 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), responsável pelo policiamento da região do Nordeste. Uma equipe fazia patrulhamento na região quando três homens armados foram identificados. Eles fugiram atirando ao perceber a presença dos PMs. >

Durante a fuga, apenas um deles, identificado pelo prenome Bruno, invadiu o bar e fez sete homens e uma mulher reféns. O local foi isolado pelos policias e iniciou-se o processo de negociação. A senhora foi a primeira vítima liberada. O homem exigiu a presença do Bope para liberação das demais vítimas.>

Segundo o Major Paraíso, comandante da 40ª CIPM, Bruno possui passagem na polícia pelo crime de roubo qualificado, inclusive estava em prisão domiciliar condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, que já havia sido danificada. "Bruno era conhecido, a gente sabe muito da movimentação desse grupo. Hoje tentamos capturá-lo, mas houve uma troca de tiro com ele e com os comparsas. Apenas ele ficou nessa condição de buscar um abrigo dentro do estabelecimento comercial", contou o policial. Segundo o comandante, o irmão de Bruno também cometia crimes e foi morto por PMs em uma ação. >

Com a chegada do Bope, a ação de negociação teve continuidade, tendo como resultado a liberação das outras sete vítimas e a rendição do indivíduo, por volta das 19h. Com o suspeito, foi apreendida uma pistola calibre 9mm. A ocorrência será registrada na Central de Flagrantes, segundo a Polícia Militar.

Operação Força Total

O patrulhamento realizado no Nordeste de Amaralina fazia parte da Operação Força Total, com objetivo de antecipar situações de risco, mapear áreas vulneráveis e ampliar o contato direto com a comunidade. "A Força Total é uma grande operação, a gente [normalmente] aumenta o efetivo. O serviço estava transcorrendo naturalmente aqui na 40ª, quando a polícia se aproximou, houve a perpetração de tiro por parte desse elemento, ele saiu correndo e aproveitou o ensejo próximo do comércio e invadiu", explicou o coronel Saulo, comando de Policiamento Regional Atlântico.>

A ação ocorreu por volta das 17h. Até a chegada do Bope, os policiais não tinham dimensão exata do número de vítimas. "Para a gente foi uma surpresa também. Inicialmente a gente tinha dito duas pessoas e mais o dono do comércio, mas depois, quando o Bope assumiu e finalizou, foram saindo sete pessoas", disse.>