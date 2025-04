VIOLÊNCIA

Traficante do CV faz mãe e esposa reféns no Nordeste de Amaralina

Casa foi invadida durante a madrugada deste sábado (12)

Elaine Sanoli

Publicado em 12 de abril de 2025 às 08:47

Moradores registraram o momento em que o suspeito foi levado pelos policiais Crédito: Reprodução

Moradores da rua Marcílio Dias, no Nordeste de Amaralina, foram acordados durante a madrugada deste sábado (12), com uma família sendo feita refém por um suspeito de tráfico. Segundo informações dos residentes, o homem fez a própria mãe e esposa de refém e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para negociar o resgate das duas mulheres. >

As vítimas foram feitas reféns por volta de 1h30, segundo relato de uma residente do bairro, que terá identidade mantida em sigilo por segurança. Ela conta que o homem identificado apenas como Otto seria integrante da facção Comando Vermelho (CV) e foi abordado durante uma ronda policial. "Ele é traficante e, com medo, invadiu a própria casa e fez a mãe e a esposa de refém, só que o policial não sabia que a família que ele estava fazendo de refém era a dele mesmo. O sequestro foi até sete e pouca da manhã", afirma. >

A região do Nordeste de Amaralina é dominada pelo Comando Vermelho. Segundo a fonte, o traficante não atua como uma liderança do bairro. "É um vendedor que repassa as drogas de outra pessoa, que eu não sei quem é. Ele é nascido e criado aqui no Nordeste", explica. >

Por voltas 3h30, a rua foi tomada por moradores, que pediam a presença do Bope para "uma negociação mais tranquila". Em um vídeo ao qual o CORREIO teve acesso, um homem aparece sendo conduzido por três policiais para o fundo de uma viatura do Batalhão. >

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que a equipe que realizava rondas no local era da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). O homem foi visto "em atitude suspeita" durante a ronda, fugiu e invadiu a residência. "Após negociações conduzidas por uma equipe do BOPE, o suspeito se rendeu", comunicou. >

Ainda se acordo com a PM, na casa, foram encontradas porções das drogas: cocaína, LSD, crack e ecstasy; seis capas de colete a prova de balas; sete camisas com emblemas de uma instituição de segurança; uma mochila; duas balaclavas; quatro balanças de precisão; uma pistola com numeração suprimida; munições de calibres variados; porta-carregadores; celulares; peças de submetralhadora e pistola; e R$ 8.427 em espécie. >