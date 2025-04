CRIME

Três líderes de facção que ostentavam armas nas redes sociais são mortos pela polícia na Bahia

Ações aconteceram em Juazeiro e na Grande Salvador

Três suspeitos apontados como líderes de facções criminosas foram mortos pela polícia na Bahia durante operações realizadas na sexta-feira (11). As ações, coordenadas pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/Bahia) com apoio da Polícia Militar e da Polícia Federal, ocorreram nas cidades de Juazeiro e Simões Filho (RMS). >

Em Juazeiro, no norte do estado, um dos criminosos, conhecido por comandar assassinatos de rivais no tráfico de drogas, foi localizado e reagiu ao cerco policial. Ele disparou contra os agentes, foi baleado e morreu após ser socorrido. No local, foram apreendidas armas e munições. >