CRIME

Diarista morre ao ser atingida por bala perdida na varanda de casa na Bahia

Caso aconteceu durante uma troca de tiros entre criminosos

Wendel de Novais

Publicado em 18 de julho de 2025 às 11:28

Maria Lurdes foi atingida no peito por um disparo Crédito: Reprodução

O que era para ser um lugar seguro para Maria Lurdes Teixeira dos Santos, de 49 anos, se transformou no seu leito de morte em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia. A diarista morreu, na última quarta-feira (16), ao ser atingida por um tiro no peito na varanda da própria casa durante um tiroteio. >

O caso foi registrado na Rua Itiruçu, bairro Liberdade II, e aconteceu no meio de uma perseguição. Isso porque a Polícia Civil indicou que um homem estava em uma borracharia no local quando foi abordado por dois suspeitos armados em uma moto. Ele iniciou uma fuga pela via e foi perseguido pelos criminosos, que atiraram diversas vezes contra ele.>

Na correria, o homem teria passado perto da casa de Maria Lurdes, que estava na varanda e, ao ouvir a confusão, chegou a abrir a garagem da casa. No momento que ela abriu, foi atingida por um dos disparos no peito sem nem perceber do que se tratava. Ela morreu na hora e, até o momento, nenhum dos suspeitos foi localizado ou preso. >