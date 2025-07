ACORDO

Veja como ficará o calendário escolar após o fim da greve dos professores em Salvador

Aulas serão totalmente retomadas a partir de segunda-feira (21), garante Bruno Reis

Maysa Polcri

Publicado em 18 de julho de 2025 às 16:05

Acordo que encerra a greve foi firmado nesta sexta-feira (18) Crédito: Divulgação/Betto Jr.

O acordo firmado entre a Prefeitura de Salvador e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB) prevê a retomada das aulas em todas as escolas municipais a partir de segunda-feira (21). A negociação foi encerrada após a votação dos professores em assembleia e reunião com a gestão municipal. De acordo com o prefeito Bruno Reis, o ano letivo será estendido até janeiro de 2026, com o objetivo de cumprir os 200 dias mínimos que são exigidos por lei.>

“Algumas escolas amanhã já terão aulas como parte do programa Aprender+, que também vai nos ajudar nessa recomposição. A partir de segunda-feira (21), é 100% de normalidade. Vamos estabelecer um calendário para a reposição das aulas. Foram 43 dias úteis comprometidos e nós, gestão e professores, assumimos o compromisso de que não iríamos, em hipótese alguma, comprometer os 200 dias do ano letivo, garantindo que o nosso objetivo principal é uma educação de qualidade, que nossas crianças possam aprender”, disse Bruno Reis.>

O acordo colocou fim ao movimento grevista dos professores, iniciado no dia 6 de maio. Nesta semana, a Prefeitura divulgou que 90% das escolas municipais estavam em funcionamento e que 70% dos professores haviam retornado às salas de aula. A Justiça já havia decretado que a greve era ilegal e determinado a volta dos professores às atividades. >

O secretário municipal de Educação (Smed), Thiago Dantas, celebrou o acordo firmado com a APLB-Sindicato e o retorno imediato das aulas. “O ponto mais importante [da reunião] é que as aulas já retornam amanhã, sábado, na operação Aprender+. E também não podemos deixar de comemorar o acordo celebrado. Os pontos trazidos pelo sindicato foram, na sua grande maioria, contemplados. E outros pontos não contemplados nesse momento serão estudados", disse. >

O prefeito fez um pedido para que mães, pais e responsáveis levem as crianças às unidades de ensino a partir de segunda (21). “Precisa ficar claro para os pais, para as mães, para os responsáveis: podem levar as crianças às escolas, pois elas estarão funcionando 100%, com todas as turmas, com todos os professores. Precisamos disso para que a gente recupere o tempo perdido e garanta o que é fundamental, que é o aprendizado dessas crianças”, afirmou.>

Além de Bruno Reis e de Thiago Dantas, participaram da reunião os secretários municipais de Gestão (Semge), Alexandre Tinoco, e de Governo (Segov), Cacá Leão. O presidente da APLB-Sindicato, Rui Oliveira, também esteve no encontro, assim como outros dirigentes.>

Na quinta-feira (17), o Ministério Público da Bahia (MP-BA) deu prazo de 24 horas para que os gestores das 35 escolas municipais de Salvador que ainda permanecessem fechadas por conta da greve do adotassem providências para garantir a retomada das aulas.>

No mesmo dia, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decretou multa diária no valor de R$ 30 mil para o presidente da APLB, além do bloqueio de bens, por cumprimento de decisões judiciais que determinaram a suspensão da greve. Rui Oliveira disse que os professores vão continuar reivindicando melhorias para a categoria, mesmo com o fim da greve.>

Os profissionais decretaram greve por tempo indeterminado no início de maio, reivindicando o cumprimento do piso salarial nacional e melhores condições de trabalho. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia afirmou que a gestão municipal pagava o salário junto com as bonificações para atingir o piso nacional.>