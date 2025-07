PASSEIO

Meia-entrada: cinema exibe Smurfs em sessão adaptada para autistas neste domingo (20)

A sessão contará com diversas adaptações sensoriais

O Cine Imperial, no Shopping Center Lapa, realiza neste domingo (20), às 13h, mais uma edição do projeto Domingo Azul, para proporcionar uma experiência cinematográfica inclusiva a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A atração da vez será o filme Smurfs, exibido em uma sessão especialmente adaptada para garantir conforto e bem-estar ao público autista e seus acompanhantes. >