TERROR

’Acordei no susto’: tiroteio entre CV e BDM assustou moradores na Cardeal da Silva

Disparos foram ouvidos a mais de um quilômetro de distância

O intenso tiroteio entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Bonde do Maluco (BDM) no Engenho Velho da Federação não tirou o sono apenas das pessoas que moram no bairro. As rajadas de tiros, registradas em vídeo, foram ouvidas de forma nítida até por quem dormia a mais de um quilômetro do local, na Avenida Cardeal da Silva. >