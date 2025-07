INSPIRADO NO NOBEL

Professor quilombola baiano ganha prêmio nacional de R$ 80 mil por estudos na área climática

A cerimônia de entrega do prêmio será realizada em 23 de setembro, na capital paulista

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de julho de 2025 às 14:03

Professor quilombola baiano ganha prêmio nacional de R$ 80 mil por estudos na área climática Crédito: Divulgação

O professor quilombola baiano Ygor Jessé Ramos dos Santos está entre os quatro pesquisadores brasileiros que serão contemplados com o Prêmio Fundação Bunge 2025, um dos mais importantes reconhecimentos de mérito científico do país. Professor adjunto no Departamento do Medicamento na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia (Ufba), ele receberá o prêmio na categoria Juventude. >

A cerimônia de entrega do Prêmio Fundação Bunge será realizada em 23 de setembro, na capital paulista. Os cientistas agraciados na categoria Vida e Obra receberão o prêmio no valor bruto de R$ 200 mil. Já os premiados na categoria Juventude, que é o caso do baiano, vai receber R$ 80 mil. >

Natural do distrito Acupe de Santo Amaro, no recôncavo baiano, ele possui graduação em Farmácia pela Ufba e é doutor e mestre em Biologia Vegetal pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj/Farmanguinhos-Fiocruz), com foco em plantas medicinais e metabolismo secundário. >

Atualmente, atua como orientador credenciado e colaborador nos Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal da Uerj e no Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Evolução da Ufba. Integra ainda, de forma permanente, os programas Multicêntrico de Pós-graduação em Bioquímica e Biologia Molecular e Programa de Pós-graduação Farmácia da Ufba. >

“As mudanças do clima constituem um dos principais desafios da humanidade na atualidade. Com esse prêmio, buscamos reconhecer os pesquisadores brasileiros que desenvolvem um trabalho extremamente relevante no desenvolvimento de soluções inovadoras nas ciências agrárias, seja no desenvolvimento de estudos que apoiem a produção e alimentos, seja na necessária valorização dos conhecimentos ancestrais para a conservação do nosso planeta”, afirma Cláudia Buzzette Calais, diretora-executiva da Fundação Bunge.>

Inspirado no Nobel, o Prêmio Fundação Bunge chega à sua sétima década neste ano mantendo seu papel de incentivar a inovação e a disseminação do conhecimento, reconhecer profissionais que contribuem para o desenvolvimento das ciências no Brasil, além de estimular novos talentos. Para tanto, tem como premissa que as indicações dos cientistas sejam feitas por universidades e membros das principais entidades científicas do País. Os currículos recebidos são avaliados por comissões técnicas independentes formadas por especialistas.>