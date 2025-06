CRIME

Cinco pessoas da mesma família são mantidas reféns por criminosos em Tancredo Neves

Moradores foram libertados por volta das 17h

Cinco pessoas da mesma família foram mantidas reféns por criminosos na Rua Eronilde Bispo Santos, no bairro Tancredo Neves, no início da noite desta terça-feira (3). A Polícia Militar isolou o local, negociou com os suspeitos e os moradores foram libertados por volta das 17h. >