CRIME

Terror ao vivo: traficantes do BDM em fuga fazem mulher e duas crianças reféns

Suspeitos trocaram tiros com a PM e invadiram casa em Lauro de Freitas

Wendel de Novais

Publicado em 29 de março de 2025 às 09:41

Suspeitos transmitiram cárcere ao vivo nas redes sociais Crédito: Reprodução

Uma mulher não identificada e duas crianças foram feitas reféns por traficantes do Bonde do Maluco (BDM) na localidade da Capiarara, em Lauro de Freitas. Os dois suspeitos estavam com um grupo de homens armados e foram localizados por agentes da Polícia Militar na tarde de sexta-feira (28), quando atiraram contra as viaturas e invadiram o imóvel onde as vítimas moram. >

“Foram realizadas buscas na área, quando dois suspeitos confrontaram novamente com o Esquadrão Fênix e invadiram uma residência, tomando os moradores como reféns. Diante da situação, as guarnições presentes iniciaram a primeira intervenção e acionaram o Bope”, informou a Polícia Militar por meio de nota à reportagem.>

Após entrar no imóvel, os suspeitos renderam a mulher e iniciaram uma live nas redes sociais para pedir pela presença da imprensa no local. Nas imagens da transmissão, é possível ver um dos traficantes aplicando uma chave de braço na vítima e apontando uma arma para a cabeça dela. No vídeo, o outro suspeito chega a carregar uma das crianças no colo.>

Com a transmissão ao vivo, os traficantes negociaram com os PMs e, quando já era noite, se renderam, liberando as três vítimas sem ferimentos. Com os suspeitos foram encontrados uma pistola calibre 9mm com um carregador alongado e 25 munições, um revólver calibre 38 e 4 munições, um carregador e 31 munições calibre 5.56, um carregador portátil, 33 porções de crack, porções de maconha e cocaína, carcaças de celular e um relógio.>