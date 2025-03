CRIME

Traficante condenado por homicídio cometido há 22 anos é preso em operação

Criminoso é apontado como um dos principais fornecedores de drogas para cidades da Bahia e da Paraíba

Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2025 às 08:47

Mandado de prisão foi cumprido no estado da Paraíba Crédito: Polícia Civil

Um criminoso que estava foragido por um homicídio registrado há 22 anos foi preso em operação na manhã desta sexta-feira (28). O homem, que ainda não foi identificado, teria executado uma vítima a a tiros na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, no ano de 2003. Entretanto, a condenação pelo crime só aconteceu em 2024 no Tribunal do Júri. >

A prisão foi resultado de uma ação da Polícia Civil da Bahia (PC), através do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com o apoio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Paraíba, no contexto da Operação NARKE.>

Na Paraíba, os policiais civis localizaram e prenderam o foragido, que é apontado como um dos principais fornecedores de drogas para cidades das regiões de Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Ilhéus e Feira de Santana, além de municípios paraibanos.>

Durante a abordagem, os policiais apreenderam com o alvo três pistolas, munições e três veículos. Ao todo, oito endereços ligados ao suspeito na Paraíba estão sendo verificados pelas equipes policiais, assim como quatro endereços na Bahia, nas cidades de Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas e Jucuruçu, que também são alvos de busca e apreensão.>