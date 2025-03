CRIME

'Maconha líquida': presidente-social de instituição é preso em nova ação contra esquema criminoso

Suspeito já era alvo de operação Salvo Conduto, mas teve mandado cumprido na quinta-feira (27)

O terceiro suspeito de participar de um esquema criminoso de tráfico de ‘maconha líquida’ em Salvador foi preso pela polícia. O homem, que não foi identificado, é presidente-social de uma instituição que auxilia pacientes em tratamento com canabidiol. A investigação do caso aponta, no entanto, que ele é suspeito pelos crimes de falsificação de documentos e falsidade ideológica para adquirir produtos derivados da Cannabis de forma irregular. >