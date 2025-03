CRIME

Uso de médicos e delivery de motoboys: entenda o tráfico de 'maconha líquida' liderado por Vitor Lobo

Investigação trabalha com a hipótese de ganhos milionários em ação criminosa

O esquema de tráfico de ‘maconha líquida’ liderado por Vitor Lobo , que foi preso em operação do Departamento Especializado de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), usava médicos e um delivery de motoboys na operação criminosa. Vitor, que é ex-presidente da Associação de Apoio ao Tratamento com Canabinoides (AATAMED), estaria ligado a uma empresa que atua na venda do óleo, que é chamado de maconha líquida pelos investigadores, e se beneficiava da ação dos médicos. >

“Os médicos eram pagos para, no ato de prescrição de medicamentos, indicarem a empresa de Vitor como um meio para se obter os produtos mais rapidamente, só que a um preço muito superior. Os frascos de óleo dele saíam por mais de R$ 1 mil, enquanto existem outros similares a R$ 300. O médico receitava, indicava e faziam um delivery dos óleos. Existia isso, além do tráfico das canetinhas”, relata uma fonte com atua na regularização do uso de cannabis medicinal e sabia da prática criminosa. >