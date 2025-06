GARANTA SUA VAGA

Prouni vai oferecer quase 14 mil bolsas para o ensino superior na Bahia, veja como concorrer

Inscrições começam nessa segunda-feira (30) e seguem até a próxima sexta (4)

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de junho de 2025 às 18:47

ProUni Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Para quem busca uma vaga em uma faculdade privada, mas não dispõe de recursos para arcar com uma mensalidade, essa pode ser uma oportunidade de garantir o acesso. O Programa Universidade para Todos (Prouni) abre as inscrições nessa segunda-feira (30). Serão ofertadas mais de 211 mil bolsas no processo seletivo, sendo que 13.827 delas são para a Bahia. Desse total, são 7.045 bolsas integrais e 6.782 parciais. O Ministério da Educação (MEC) liberou na última sexta-feira (27) a consulta às bolsas disponíveis para o segundo semestre. Só em Salvador há a oferta de 158 cursos. >

As inscrições são gratuitas, começarão nesta segunda-feira (30) e seguem até 4 de julho, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 7 de julho na página do Prouni, no portal Acesso Único. Já a segunda chamada sairá no dia 28 de julho. O edital do Prouni para o segundo semestre de 2025 foi divulgado na última terça-feira (24). >

Para se inscrever é necessário ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou seja, Enem 2024 e ou 2023, e obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas e nota superior a zero na redação. Para fins de classificação e eventual pré-seleção, será utilizada a edição do Enem em que o estudante obteve a melhor média. Já o limite da renda exigida para a obtenção da bolsa integral é de até 1,5 salário mínimo de renda familiar bruta mensal per capita e para a bolsa parcial, de até três salários mínimos de renda familiar bruta mensal por pessoa da família. >