VIOLÊNCIA

Tiros, casas invadidas e terror: suspeito morre em ação policial no Bairro da Paz

Ariel Leite Tosta dos Santos foi baleado e não resistiu aos ferimentos

Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2025 às 09:30

Vídeo mostra marcas de tiros e sangue em casa do Bairro da Paz Crédito: Reprodução

Um tiroteio assustou os moradores do Bairro da Paz, em Salvador, na noite dessa quinta-feira (27). No local, além do confronto armado, houve invasão de residências e terror entre os moradores por conta de dezenas de disparos registrados. Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou que o caso foi registrado durante uma ação policial que acabou com um suspeito morto. >

Segundo a corporação, PMs da Rondesp Atlântico realizavam rondas na região quando encontraram um grupo de homens armados que começaram a atirar contra as viaturas. “Houve revide e, após o confronto, um indivíduo foi encontrado ferido em uma das edificações e socorrido para o Hospital Menandro de Faria, onde não resistiu aos ferimentos”, explica a PM.>

Fontes policiais consultadas pela reportagem informaram que o suspeito morto se trata de Ariel Leite Tosta dos Santos, que teria envolvimento com o Bonde do Maluco (BDM), facção que atua no bairro. Em documentos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Ariel tem passagem por tráfico e foi alvo de inquérito policial após prisão em flagrante no mês de abril de 2024.>

Por conta da ação, moradores acusaram a PM de invadir residências no bairro. Em um vídeo, que circula nas redes sociais, uma moradora mostra marcas de disparos em uma casa. o Bairro da Paz e matando gente. Olha aqui, o cara [policial] entrou e atirou. Olhem essas marcas aqui”, fala uma mulher mostrando marcas de disparos nas paredes, no sofá e em outros móveis de uma casa que foi invadida.>

Sobre a acusação, a PM informou apenas que o grupo de suspeito, ao ser surpreendido pelos agentes, atiraram enquanto corriam em várias direções, inclusive entrando em imóveis localizados na Rua da Resistência, onde a ação ocorreu.>