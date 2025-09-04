TIROTEIO

Pastor e criança são feitos reféns durante ação para capturar chefes do TCP

Seis homens mantiveram as vítimas em uma casa; após a polícia cercar o local, os criminosos foram mortos

Monique Lobo

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 17:42

Operação contra chefes do TCP no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Um pastor e uma criança foram mantidos como reféns por seis criminosos, nesta quinta-feira (4), durante uma operação policial que tinha como alvo dois chefes do Terceiro Comando Puro (TCP). As vítimas foram mantidas em uma residência na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, o imóvel foi cercado e houve troca de tiros, o que resultou na morte dos seus suspeitos. Além deles, outras duas pessoas foram mortas em outro ponto da comunidade.

A ação tinha como alvo os traficantes Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel, e José Rodrigo Gonçalves Silva, conhecido como Sabão da Vila Aliança. Eles são apontados como responsáveis pela morte de uma jovem de 22 anos no último dia 17. Sther Barroso dos Santos foi espancada por se negar a sair com um traficante quando estava em um baile funk na mesma comunidade. O traficante em questão seria Coronel.

A polícia também prendeu duas pessoas e apreendeu quatro fuzis e diversas pistolas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou em nota que "a ação foi planejada a partir de informações de inteligência que davam conta de que 2 alvos da facção estariam na localidade".

Tiroteio

Um intenso confronto aconteceu durante a operação na comunidade, pela manhã. Seis linhas de ônibus foram desviadas e as estações de trem Augusto Vasconcelos, Santíssimo e Senador Camará foram fechadas.

Dois homens foram flagrados tentando sequestrar um ônibus para atravessá-lo na Avenida Santa Cruz. Os dois foram presos com uma pistola e material entorpecente. De acordo com o G1, pelo menos 6 ônibus e 2 caminhões foram usados com barricadas a mando dos traficantes.