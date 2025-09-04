Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pastor e criança são feitos reféns durante ação para capturar chefes do TCP

Seis homens mantiveram as vítimas em uma casa; após a polícia cercar o local, os criminosos foram mortos

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 17:42

Operação contra chefes do TCP no Rio de Janeiro
Operação contra chefes do TCP no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

Um pastor e uma criança foram mantidos como reféns por seis criminosos, nesta quinta-feira (4), durante uma operação policial que tinha como alvo dois chefes do Terceiro Comando Puro (TCP). As vítimas foram mantidas em uma residência na Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a polícia, o imóvel foi cercado e houve troca de tiros, o que resultou na morte dos seus suspeitos. Além deles, outras duas pessoas foram mortas em outro ponto da comunidade.

Veja registros do confronto durante ação contra chefes do TCP

Os traficantes Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel, e José Rodrigo Gonçalves Silva, conhecido como Sabão da Vila Aliança, eram os alvos da operação por Reprodução
Durante o tiroteio, crianças de uma escola municipal deitaram no chão para se proteger por Reprodução
Pelo menos 6 ônibus e 2 caminhões foram usados com barricadas a mando dos traficantes por Reprodução
Helicóptero da polícia sobrevoou o local por Reprodução
Muita fumaça foi vista na comunidade por Reprodução
Traficantes foram flagrados com fuzis  por Reprodução
1 de 6
Os traficantes Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel, e José Rodrigo Gonçalves Silva, conhecido como Sabão da Vila Aliança, eram os alvos da operação por Reprodução

A ação tinha como alvo os traficantes Bruno da Silva Loureiro, conhecido como Coronel, e José Rodrigo Gonçalves Silva, conhecido como Sabão da Vila Aliança. Eles são apontados como responsáveis pela morte de uma jovem de 22 anos no último dia 17. Sther Barroso dos Santos foi espancada por se negar a sair com um traficante quando estava em um baile funk na mesma comunidade. O traficante em questão seria Coronel.

A polícia também prendeu duas pessoas e apreendeu quatro fuzis e diversas pistolas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou em nota que "a ação foi planejada a partir de informações de inteligência que davam conta de que 2 alvos da facção estariam na localidade".

Tiroteio

Um intenso confronto aconteceu durante a operação na comunidade, pela manhã. Seis linhas de ônibus foram desviadas e as estações de trem Augusto Vasconcelos, Santíssimo e Senador Camará foram fechadas.

Dois homens foram flagrados tentando sequestrar um ônibus para atravessá-lo na Avenida Santa Cruz. Os dois foram presos com uma pistola e material entorpecente. De acordo com o G1, pelo menos 6 ônibus e 2 caminhões foram usados com barricadas a mando dos traficantes. 

Imagens que circulam em redes sociais mostraram crianças de uma escola municipal deitadas no chão e encostadas na parede durante o confronto.

Leia mais

Imagem - Morta a tiros, 'Diaba Loira' já tem quem irá substituí-la no TCP; saiba quem é

Morta a tiros, 'Diaba Loira' já tem quem irá substituí-la no TCP; saiba quem é

Imagem - Saiba quem é 'Diaba Loira’, integrante do TCP morta após confronto com o CV

Saiba quem é 'Diaba Loira’, integrante do TCP morta após confronto com o CV

Imagem - TCP na Barra: 'Mais do que uma sigla, representa uma nova dinâmica das facções', diz especialista

TCP na Barra: 'Mais do que uma sigla, representa uma nova dinâmica das facções', diz especialista

Mais recentes

Imagem - Resultado da Quina 6818, desta quinta-feira (4)

Resultado da Quina 6818, desta quinta-feira (4)
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2910, desta quinta-feira (4)

Resultado da Mega-Sena 2910, desta quinta-feira (4)
Imagem - Depoente diz em CPMI que Banco BMG frauda consignados desde 2005

Depoente diz em CPMI que Banco BMG frauda consignados desde 2005

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua