ROUBO

Criminosos invadem Drogasil na Pituba e fazem clientes reféns; veja vídeo

Suspeitos foram presos

Um homem e um adolescente foram detidos após roubar uma unidade da Drogasil no bairro da Pituba, em Salvador, e fazer clientes e funcionários reféns na tarde de domingo (13). >

Os suspeitos entraram armados para assaltar o local, mas foram avistados por policiais militares da 13ª Companhia Independente (CIPM/Pituba) que realizavam rondas na Avenida Paulo VI. A partir disso, eles fizeram funcionários e clientes do estabelecimento reféns. >

Após o acionamento de outras guarnições e da negociação conduzida pelos militares, os dois se renderam. Um deles, como alegou se tratar de um adolescente, foi encaminhado à Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) e o outro para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.>

Essa não é a primeira vez que a dupla é flagrada assaltando uma farmácia. Segundo a investigação, eles costumam chegar no local, abordar algum funcionário e roubar medicamentos, dinheiro e itens pessoais. Em um vídeo gravado por câmeras de segurança, é possível ver os dois em outra ação, em 29 de junho, no bairro Costa Azul. >

Ver essa foto no Instagram

Com os novos flagrantes, o adulto acumula cinco passagens pela Polícia e o adolescente contabiliza duas apreensões por roubo com arma de fogo. O homem realizou os exames legais e está à disposição do Poder Judiciário. Já o adolescente permanece sob a responsabilidade da Vara da Infância e da Juventude.>