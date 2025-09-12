Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Cirurgiã-dentista é indiciada por cometer lesões graves em pacientes na Bahia

Quatro pacientes foram vítimas

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18:25

Clínica não possui estrutura hospitalar adequada
Clínica não possui estrutura hospitalar adequada Crédito: Shutterstock

Uma cirurgiã-dentista com atuação em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, foi indiciada por cometer lesão corporal grave contra quatro pacientes, além de exercer ilegalmente a medicina e fazer propaganda enganosa. Os procedimentos estéticos irregulares ocorreram entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (12). 

O delegado Paulo Henrique, titular da 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista e responsável pelo caso, explica que os procedimentos realizados pela dentista são de exclusividade médica. "Os procedimentos foram realizados sem habilitação legal e causaram cicatrizes e danos permanentes nas vítimas", afirma. A platismoplastia, que redefine o contorno do pescoço, e o lifting, realizado para rejuvenescer o rosto, foram os procedimentos realizados. 

A investigação mostrou que eles foram feitos em uma clínica sem estrutura hospitalar adequada, resultando em lesões graves em quatro pacientes. As vítimas procuraram a delegacia para denunciar a profissional. A divulgação dos procedimentos em redes sociais, com promessas de resultados irreversíveis e sem riscos, configura propaganda enganosa, uma vez que tais práticas são expressamente vedadas a cirurgiões-dentistas.

Leia mais

Imagem - Conselho de medicina vai investigar morte de mulher após lipoaspiração

Conselho de medicina vai investigar morte de mulher após lipoaspiração

Imagem - Conselho Federal de Medicina proíbe uso de anestesia geral e sedação para realização de tatuagens

Conselho Federal de Medicina proíbe uso de anestesia geral e sedação para realização de tatuagens

Imagem - Estudante de medicina de 20 anos morre após cirurgia plástica

Estudante de medicina de 20 anos morre após cirurgia plástica

“A profissional também foi autuada e fiscalizada pelo Conselho Regional de Odontologia, que aplicou suspensão cautelar de 30 dias e recomendou abertura de processo disciplinar”, detalhou o delegado Paulo Henrique. 

A investigação contou com a análise de documentação clínica, relatos das vítimas e fiscalização do Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO-BA), cujas determinações foram incorporadas ao inquérito policial. O indiciamento foi formalizado pelos crimes previstos no Código Penal e no Código de Defesa do Consumidor, e o relatório foi encaminhado ao Poder Judiciário, com manifestação do Ministério Público.

Mais recentes

Imagem - Retroescavadeira fica pendurada em encosta e ameaça desabar casas no Rio Vermelho

Retroescavadeira fica pendurada em encosta e ameaça desabar casas no Rio Vermelho
Imagem - Pelourinho terá show gratuito de Olodum e Mari Fernandez; confira

Pelourinho terá show gratuito de Olodum e Mari Fernandez; confira
Imagem - BaZá RoZê completa 7 anos com edição especial no Goethe-Institut

BaZá RoZê completa 7 anos com edição especial no Goethe-Institut

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
01

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'
02

Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'

Imagem - Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual
03

Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
04

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen