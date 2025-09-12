CRIME

Cirurgiã-dentista é indiciada por cometer lesões graves em pacientes na Bahia

Quatro pacientes foram vítimas

Uma cirurgiã-dentista com atuação em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, foi indiciada por cometer lesão corporal grave contra quatro pacientes, além de exercer ilegalmente a medicina e fazer propaganda enganosa. Os procedimentos estéticos irregulares ocorreram entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (12).

O delegado Paulo Henrique, titular da 1ª Delegacia Territorial de Vitória da Conquista e responsável pelo caso, explica que os procedimentos realizados pela dentista são de exclusividade médica. "Os procedimentos foram realizados sem habilitação legal e causaram cicatrizes e danos permanentes nas vítimas", afirma. A platismoplastia, que redefine o contorno do pescoço, e o lifting, realizado para rejuvenescer o rosto, foram os procedimentos realizados.



A investigação mostrou que eles foram feitos em uma clínica sem estrutura hospitalar adequada, resultando em lesões graves em quatro pacientes. As vítimas procuraram a delegacia para denunciar a profissional. A divulgação dos procedimentos em redes sociais, com promessas de resultados irreversíveis e sem riscos, configura propaganda enganosa, uma vez que tais práticas são expressamente vedadas a cirurgiões-dentistas.

“A profissional também foi autuada e fiscalizada pelo Conselho Regional de Odontologia, que aplicou suspensão cautelar de 30 dias e recomendou abertura de processo disciplinar”, detalhou o delegado Paulo Henrique.