DECISÃO

Conselho Federal de Medicina proíbe uso de anestesia geral e sedação para realização de tatuagens

Medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (28)

O Conselho Federal de Medicina (CFM) proibiu o uso de anestesia geral, sedação ou bloqueios anestésicos periféricos para a realização de tatuagens. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (28). >

A proibição é válida para procedimentos de todos os tamanhos e em todas as regiões do corpo, exceto em casos de tatuagens indicadas por médicos para reconstrução de partes do corpo. >