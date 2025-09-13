Acesse sua conta
Quem é o primeiro bispo negro nascido em Salvador

Monsenhor Gabriel dos Santos Filho recebeu a Ordenação Episcopal neste sábado (13)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 17:04

Monsenhor Gabriel dos Santos Filho recebe a Ordenação Episcopal
Monsenhor Gabriel dos Santos Filho recebe a Ordenação Episcopal Crédito: Divulgação

O dia 13 de setembro de 2025 ficará para sempre marcado na história da Igreja Católica de Salvador. Neste sábado (13), o primeiro bispo negro, nascido na capital baiana, foi ordenado pela Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Monsenhor Gabriel dos Santos Filho recebeu a Ordenação Episcopal pelas mãos do Arcebispo de São Salvador da Bahia, Cardeal Dom Sergio da Rocha, em missa realizada durante a manhã na Catedral Basílica de Salvador, no Centro Histórico. 

Cerca de 1 mil fiéis, além de autoridades eclesiásticas e políticas estiveram presentes na celebração, que teve início às 10 horas. Para acolhê-los, a organização preparou uma estrutura especial: além da nave principal, que comporta 600 pessoas, a sacristia recebeu 300 cadeiras e a área externa da Basílica foi interditada, onde foram dispostas outras 400 cadeiras. Durante a cerimônia, o bispo se emocionou ao receber os cumprimentos de outros membros da Igreja e abençoou os fiéis que acompanhavam a cerimônia.

Monsenhor Gabriel dos Santos Filho recebe a Ordenação Episcopal

Monsenhor Gabriel dos Santos Filho recebe a Ordenação Episcopal por Divulgação
Monsenhor Gabriel dos Santos Filho recebe a Ordenação Episcopal por Divulgação
Monsenhor Gabriel dos Santos Filho recebe a Ordenação Episcopal por Divulgação
Monsenhor Gabriel dos Santos Filho recebe a Ordenação Episcopal por Divulgação
Monsenhor Gabriel dos Santos Filho recebe a Ordenação Episcopal por Divulgação
Monsenhor Gabriel dos Santos Filho recebe a Ordenação Episcopal por Divulgação
1 de 6
Monsenhor Gabriel dos Santos Filho recebe a Ordenação Episcopal por Divulgação

“Se Jesus nos confia uma graça, é para que esta seja aplicada no concreto da nossa vida e missão. […] Ofício que foi a mim confiado para ser exercido em profunda comunhão com o pastor maior desta arquidiocese”, disse durante a ordenação.

Natural de Salvador, monsenhor Gabriel foi gerado e formado nesta Igreja Particular, onde ao longo de sua trajetória pastoral desempenhou diversas missões e serviços. Ele foi nomeado bispo pelo Papa Leão XIV, tem o lema episcopal inspirado no Evangelho de Jesus Cristo, que diz “Se alguém tem sede, venha a mim e beba”. 

"A Ordenação do monsenhor Gabriel é motivo de júbilo não apenas para a capital baiana, mas para toda a Igreja no Brasil, que celebra a diversidade e a vitalidade de suas vocações", afirma a Arquidiocese de Salvador. Foram co-ordenantes da missa, Dom Esmeraldo Barreto de Farias, bispo emérito da Diocese de Araçuaí (MG), e Dom José Aristeu Vieira, bispo da Diocese de Luz (MG).

