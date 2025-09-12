FINAL DE SEMANA

Festival Primaverão reúne música, comidas típicas e feira de artesanato em Salvador

Evento acontece na Paróquia Ascensão do Senhor, no CAB

Millena Marques

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10:02

Festival Primaverão Crédito: Divulgação

O Festival Primaverão, que reúne cultura, música e gastronomia em um ambiente de confraternização e solidariedade, começa nesta sexta-feira (12), as 17h às 23h, na Paróquia Ascensão do Senhor, no CAB, em Salvador. O evento, que vai até domingo (14), conta com cerca de 500 voluntários, barracas de comidas típicas, com uma deliciosa feijoada no domingo, feira de artesanato, espaço infantil, momentos de oração e celebração.

Atrações como Mil Milhas, o músico Eric Assmar e Alexandre Leão, entre outras bandas, vão animar os três dias de festa. Os ingressos custam R$20 e estão sendo vendidos na igreja e pelos voluntários através da rede social do Festival.

De acordo com o pároco da Ascensão, padre Manoel Filho, o festival é uma oportunidade de aproximar ainda mais a comunidade. “Queremos que as pessoas vivam a alegria da primavera, que é tempo de renovação, com um encontro que une lazer, cultura e solidariedade.”

Este ano, tem uma novidade, a Capela do Santíssimo terá uma vigília permanente durante o horário do Primaverão. A programação será voltada para toda a comunidade, com atividades que antecipam a chegada da primavera e reforçam o espírito de união e partilha. Toda a renda do festival é destinada às obras sociais do Centro Comunitário Monsenhor José Hamilton, que hoje apoia cerca de 250 famílias entre migrantes, jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade e empreendedores populares.

Serviço

O quê: Festival Primaverão 2025

Quando:

Sexta (12/09) – 17h às 23h

Sábado (13/09) – 11h às 23h

Domingo (14/09) - 11h às 23h

Onde: Paróquia Ascensão do Senhor – CAB, Salvador (BA)

Ingresso/entrada: R$ 20 por pessoa/dia

Preço da feijoada (domingo): R$ 50 o prato