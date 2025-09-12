SALVADOR

Parte de imóvel desaba durante demolição no Rio Vermelho

Uma vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)

Millena Marques

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 12:04

Desabamento no Rio Vermelho Crédito: Reprodução

Parte de um imóvel desabou durante a demolição do prédio onde funcionava a antiga Faculdade Ruy Barbosa, no Rio Vermelho, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (12). Uma vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com informações da TV Bahia, pessoas que moram perto do local disseram que um imóvel caiu em cima de uma casa. O desabamento ocorreu na Rua Francisco Rosa. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros estão no local.

O Corpo de Bombeiros informou que ainda não sabe a causa do acidente, nem qual é o estado de saúde da vítima. A Defesa Civil de Salvador foi procurada, mas não houve retorno.