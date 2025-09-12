MENTE SÃ

Setembro Amarelo: faculdade oferece plantão psicológico gratuito em Salvador neste mês

Atendimento aberto ao público é realizado sem necessidade de agendamento

Perla Ribeiro

12 de setembro de 2025

Quem precisa de atendimento psicológico e não conta com recursos para arcar com o serviço terá a oportunidade de ter um acompanhamento gratuito durante todo o mês de setembro. É que a a Uninassau Salvador abre as portas da sua Clínica-Escola de Psicologia para oferecer atendimento psicológico gratuito à população de Salvador. O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e aos sábados, das 8h às 17h, na Rua dos Maçons, 364 – Pituba.

O plantão psicológico é voltado para crianças, jovens, adultos e idosos e não exige agendamento prévio, basta comparecer dentro do horário de funcionamento para ser atendido. Segundo a coordenadora do curso de Psicologia, professora Helen Copque, a proposta do plantão é oferecer um espaço acessível de acolhimento, em que qualquer pessoa possa chegar no momento da necessidade e encontrar alguém preparado para ouvir e orientar.