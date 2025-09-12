EDUCAÇÃO

Gestores baianos se reúnem para fortalecer educação básica em 12 municípios

Encontro de projeto promovido pela Bracell discute desafios, conquistas e formação de professores

Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 14:08

1º Encontro de Secretários de Educação, promovido pelo Bracell Social Crédito: Divulgação

Gestores de educação de 12 municípios baianos se encontraram para debater o panorama da educação básica e trocar experiências sobre gestão escolar. Vice-prefeitos, secretários de Educação e outros representantes participaram do 1º Encontro de Secretários de Educação, promovido pelo Bracell Social, braço de investimento social da Bracell, e pelo Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep), com apoio das prefeituras.

O objetivo do encontro, que aconteceu na quinta (11), foi analisar os principais desafios e conquistas na educação infantil e nos primeiros anos do ensino fundamental, além de fortalecer a cooperação entre municípios e apoiar o desenvolvimento de políticas educacionais.

"Este evento busca fortalecer os laços cooperativos entre os secretários dos municípios, a Bracell e o Icep em prol da educação. O Bracell Social está trabalhando para contribuir para a evolução da educação, de modo a impulsionar professores e gestores no desenvolvimento de um projeto que eleve a qualidade da formação oferecida nos anos iniciais. Estamos unidos pelos estudantes, acreditando que o futuro deles será melhor a partir de uma base sólida em sua educação formal", afirmou Cíntia Liberato de Mattos, gerente de Comunicação, Relações Institucionais e Responsabilidade Social da Bracell. Ela acrescentou que, em 2024, o projeto alcançou 29 mil educadores, estudantes e familiares.

O encontro reuniu representantes de Alagoinhas, Aporá, Araçás, Aramari, Cachoeira, Cardeal da Silva, Conde, Entre Rios, Inhambupe, Itanagra, Ouriçangas e Terra Nova, todos participantes do Projeto Educação Continuada, que atua há 11 anos na Bahia. A iniciativa busca qualificar a educação pública por meio da formação continuada de professores e gestores, além de mobilizar comunidades escolares e a sociedade civil.

Para Fernanda Ramos, diretora de Relações Institucionais do Icep, a reunião fortalece o diálogo entre municípios e as políticas estaduais e federais. "A reunião serviu para favorecer a conexão e o engajamento entre os dirigentes municipais de educação, fortalecendo o regime de colaboração intermunicipal, o diálogo horizontal entre os secretários e vertical, no diálogo com as políticas educacionais estaduais e federais em prol destes territórios. O Icep e o Bracell Social caminham juntos, conscientes do protagonismo e autonomia destas redes, no Projeto Educação Continuada", explicou.

Secretárias de Educação também destacaram os impactos do projeto. Para Rita Bastos, de Alagoinhas, “a parceria entre o Icep e a Bracell tem contribuído de forma significativa para a Educação Infantil no município, oferecendo formação continuada a professores, gestores, coordenadores pedagógicos e à equipe técnica. Essa formação tem como foco a criança enquanto protagonista do processo pedagógico, nos diversos campos de experiências por meio de situações de brincar, investigar e criar, especialmente nas artes. Tal movimento qualifica o cotidiano da sala de aula, ressignificando as diferentes culturas de leitura e escrita, principalmente com a literatura antirracista. Além disso, fortalece as itinerâncias avaliativas e o planejamento de trabalho voltado às infâncias, garantindo um olhar atento, inovador e comprometido com o desenvolvimento integral das crianças”.