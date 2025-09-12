SERVIÇO GRATUITO

Mutirão oferece mais de 100 vagas de emprego e estágio em Salvador; veja como participar

Evento contará ainda com serviços gratuitos de saúde, incluindo marcação de consultas para exames, e também mutirão jurídico

Wladmir Pinheiro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:06

Mutirão em Salvador oferece mais de 100 vagas de empregos e serviços de saúde e jurídico Crédito: Divulgação

O mutirão de empregabilidade e empreendedorismo, promovido pelo Grau Educacional Plataforma, na próxima quarta-feira (17), em Salvador, vai oferecer mais de 100 vagas de empregos e estágios.

As vagas serão ofertadas por empresas e instituições parceiras, como Grow RH, Sicoob, Programa Agente de Empreendedorismo, SAC do Empreendedor, IEL, ISBET, CaptaRH, Projeto Sim, Pronto Afeto, Farmácia Destaque, SIMM, V7 Estágios, Bahia Estágios, TEL, Secretaria de Comunicação de Salvador, Valverde Consultoria em RH, People2People, Sui Generis, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador, ConnectRH, Desenvolver Treinamento e Consultoria, Head Estágios, A3 Estágio, RH Líder e o Grupo Parvi.

Os interessados em participar devem levar documentos pessoais, currículo (impresso e digital) e comprovante de residência.

Além das oportunidades de trabalho, o evento contará com serviços gratuitos de saúde, incluindo marcação de consultas para exames de vista, fundoscopia, tratamento de varizes e glaucoma, mapeamento de retina, injeção intravítrea, eletrocardiograma, sessões de terapia ocupacional, massoterapia e fisioterapia, além de consultas com ortopedista, clínico geral e podólogo. Para ter acesso, é necessário apresentar o Cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Um mutirão jurídico vai oferecer também negociação de dívidas, revisão de benefícios, auxílio em processos de aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS), e demandas trabalhistas e de direito do consumidor. Para atendimento jurídico, será necessário levar a senha do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Ainda serão oferecidos serviços de formalização, alteração ou baixa de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), emissão e regularização de documentos como o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) e o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), além de orientações gerais para pequenos negócios.

A coordenadora da agência de emprego da instituição, Daiely Moreira, destacou o objetivo da ação."Nosso objetivo é aproximar a comunidade de oportunidades reais, seja no mercado de trabalho, no cuidado com a saúde ou no acesso a direitos. A Feira de Empregabilidade e Empreendedorismo, junto com os mutirões de saúde e jurídico, reforça o compromisso do Grau Educacional Plataforma em transformar vidas por meio da educação e da inclusão social. Queremos que a população se sinta acolhida e encontre aqui um espaço para crescer e se desenvolver", afirmou.

Serviço: Feira de Empregabilidade Grau Técnico | Plataforma

Quando: 17 de setembro, quarta-feira, das 9h às 14h