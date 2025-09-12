Pelourinho terá show gratuito de Olodum e Mari Fernandez; confira

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:55
O Pelourinho, em Salvador, foi o lugar escolhido pelo grupo de samba brasiliense Benzadeus para a gravação do seu novo projeto audiovisual, o 'Na Rota do Benza no Pelô'. A apresentação será realizada no dia 17 de setembro (quarta-feira), a partir das 16h, no Largo do Pelourinho. O evento, que é gratuito, contará com participações especiais de Mari Fernandez, Olodum, Filipe Escandurras e Suel.
Formado por músicos de Brasília, o Benzadeus tem ganhado destaque no cenário do samba e do pagode brasileiro. Recentemente, o grupo lançou o EP “Pagode no Parque, Vol. 1”, gravado ao vivo no Parque da Cidade, na capital federal. O grupo é formado por Magrão (vocal), Vinícius de Oliveira (reco e voz), Neném (pandeiro), Pedro das Sortes (surdo e voz) e Diego Pedigree (banjo e voz).
A gravação do projeto contará com oito faixas inéditas e quatro regravações de clássicos do pagode. Além do encontro no Pelourinho, a banda aproveita a passagem pela capital baiana para participar de outros eventos. Veja: