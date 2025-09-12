LAZER

Pelourinho terá show gratuito de Olodum e Mari Fernandez; confira

Artistas vão participar de gravação de DVD do grupo brasiliense Benzadeus

Maysa Polcri

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 17:55

Olodum Crédito: Divulgação

O Pelourinho, em Salvador, foi o lugar escolhido pelo grupo de samba brasiliense Benzadeus para a gravação do seu novo projeto audiovisual, o 'Na Rota do Benza no Pelô'. A apresentação será realizada no dia 17 de setembro (quarta-feira), a partir das 16h, no Largo do Pelourinho. O evento, que é gratuito, contará com participações especiais de Mari Fernandez, Olodum, Filipe Escandurras e Suel.

Formado por músicos de Brasília, o Benzadeus tem ganhado destaque no cenário do samba e do pagode brasileiro. Recentemente, o grupo lançou o EP “Pagode no Parque, Vol. 1”, gravado ao vivo no Parque da Cidade, na capital federal. O grupo é formado por Magrão (vocal), Vinícius de Oliveira (reco e voz), Neném (pandeiro), Pedro das Sortes (surdo e voz) e Diego Pedigree (banjo e voz).