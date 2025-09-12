VIOLÊNCIA

Adolescente é espancado até a morte por dez homens no dia do aniversário na Bahia

Vítima foi acusada de abusar sexualmente de uma criança de 5 anos

Yan Inácio

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:46

Um adolescente de 16 anos morreu após ser espancado por cerca de dez homens na quinta-feira (11). O caso aconteceu em Itapetinga, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil, Yuri Gonçalves de Jesus foi retirado da casa onde morava e agredido por um grupo de cerca de dez pessoas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Cristo Redentor, mas não resistiu. Segundo a TV Sudoeste, o jovem foi morto no dia do próprio aniversário de 16 anos.

O linchamento coletivo foi motivado pela suspeita de que Yuri teria abusado sexualmente de uma criança de cinco anos na noite anterior ao crime. A menina foi encontrada seminua na noite de quarta-feira (10) e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os médicos descartaram a possibilidade de conjunção carnal, mas constataram que ela estava com uma vermelhidão nas partes íntimas.