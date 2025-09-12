Adolescente é espancado até a morte por dez homens no dia do aniversário na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:46
Um adolescente de 16 anos morreu após ser espancado por cerca de dez homens na quinta-feira (11). O caso aconteceu em Itapetinga, no sudoeste da Bahia.
De acordo com a Polícia Civil, Yuri Gonçalves de Jesus foi retirado da casa onde morava e agredido por um grupo de cerca de dez pessoas. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Cristo Redentor, mas não resistiu. Segundo a TV Sudoeste, o jovem foi morto no dia do próprio aniversário de 16 anos.
O linchamento coletivo foi motivado pela suspeita de que Yuri teria abusado sexualmente de uma criança de cinco anos na noite anterior ao crime. A menina foi encontrada seminua na noite de quarta-feira (10) e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os médicos descartaram a possibilidade de conjunção carnal, mas constataram que ela estava com uma vermelhidão nas partes íntimas.
Segundo Irineu Andrade, delegado responsável pelo caso, a possibilidade de abuso sexual não foi descartada e o suposto crime será investigado em um inquérito aberto no Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam/Itapetinga). A Polícia Civil também abriu investigação para encontrar o suspeitos de matar Yuri Gonçalves. “Oitivas e diligências são realizadas para localizar os suspeitos do crime e esclarecer o caso”, diz a nota da PC.