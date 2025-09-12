Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'De Um Tudo': primeira série de Fernando Guerreiro chega à TV em outubro

Seriado baiano estreia na Band TV no próximo dia 4, às 19h

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 19:20

Cena da série de
Cena da série de "Um Tudo Crédito: Divulgação

Com quatro décadas de expertise na dramaturgia e inúmeros espetáculos de sucesso, o diretor teatral Fernando Guerreiro vai estrear sua primeira série de televisão. Inspirada em uma peça de mesmo nome montada pelo próprio artista, o seriado “De Um Tudo” estreia no dia 4 de outubro, a partir das 19h, na Band TV. Guerreiro divide a direção com o comunicador Chico Kertész.

Ao todo, a série contará com quatro episódios de 30 minutos que vão ao ar aos sábados. A trama gira em torno da Barraca de Dona Nadu, interpretada pela atriz e cantora Denise Correa, que circula pelas tradicionais festas de largo de Salvador. “No primeiro episódio, ela estará na festa de Santa Bárbara. No segundo, na Lavagem do Bonfim. O terceiro é no dia de Iemanjá, e o quarto no Carnaval”, conta Guerreiro.

Veja os bastidores da série

Bastidores da série "De Um Tudo" por Divulgação
Bastidores da série "De Um Tudo" por Divulgação
Bastidores da série "De Um Tudo" por Divulgação
Bastidores da série "De Um Tudo" por Divulgação
Bastidores da série "De Um Tudo" por Divulgação
Bastidores da série "De Um Tudo" por Divulgação
Bastidores da série "De Um Tudo" por Divulgação
Bastidores da série "De Um Tudo" por Divulgação
Bastidores da série "De Um Tudo" por Divulgação
Cena da série de "Um Tudo por Divulgação
1 de 10
Bastidores da série "De Um Tudo" por Divulgação

As gravações foram feitas durante os festejos, a partir de dezembro de 2023. A sacada do enredo, segundo o diretor, é brincar com a maneira de falar dos baianos. “Tudo surgiu da possibilidade da gente brincar com o baianês. Ela foi inspirada no dicionário de baianês, nessa brincadeira com esses arquétipos baianos”, descreve. No elenco principal ainda estão Ana Mametto, Dom Chicla, Diogo Lopes, Zé Carlos Júnior e Felipe Mago. Cada um dos episódios terá participações especiais de atores convidados.

A série mescla as gravações na rua com cenas em estúdio. A locação escolhida foi o Trapiche Barnabé, no Comércio. “Os episódios foram gravados em direto. É como se praticamente fosse uma peça filmada. Não tem um esquema de corte, mudança de ambiente. Tudo acontece nessa barraca que a gente montou no Trapiche, mesclando com as cenas de rua”, detalha Guerreiro.

Para ele, foi um aprendizado transpor a linguagem teatral para o audiovisual depois de tantos anos de experiência na dramaturgia. Além de “De um Tudo”, Guerreiro também rodou outra série, o “Forrobodó”, em março de 2024. “Todos os dois foram grandes aprendizados. Eu sempre tinha alguém comigo. Mas do audiovisual, que no caso foi Chico nesse seriado, que a gente meio que trocava uma bola. Eu ficava mais responsável pela interpretação e Chico mais na parte técnica, de integração, câmera, que é ter o posicionamento de câmera, edição e tal. Então houve meio que uma junção”, conta.

Inicialmente, a série será transmitida na Bahia. “É uma coisa inédita na TV, essa abertura desse espaço para uma produção de dramaturgia local”, diz Guerreiro. A projeção inicial é de que o seriado seja transmitido também no Nordeste e, caso haja audiência e repercussão, o seriado pode ir até para a TV nacional.

Mais recentes

Imagem - Adolescente é espancado até a morte por dez homens no dia do aniversário na Bahia

Adolescente é espancado até a morte por dez homens no dia do aniversário na Bahia
Imagem - Cirurgiã-dentista é indiciada por cometer lesões graves em pacientes na Bahia

Cirurgiã-dentista é indiciada por cometer lesões graves em pacientes na Bahia
Imagem - Retroescavadeira fica pendurada em encosta e ameaça desabar casas no Rio Vermelho

Retroescavadeira fica pendurada em encosta e ameaça desabar casas no Rio Vermelho

MAIS LIDAS

Imagem - Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv
01

Chegada de novo secretário causa apreensão em credenciados do Planserv

Imagem - Mulher é presa após matar ex-marido com panela de óleo fervente enquanto ele dormia
02

Mulher é presa após matar ex-marido com panela de óleo fervente enquanto ele dormia

Imagem - Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual
03

Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual

Imagem - Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas
04

Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas