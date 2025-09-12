Evento gratuito conecta empresas a agentes culturais em Salvador; saiba como participar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:54
O I Painel Viva Cultura Salvador acontece na próxima quinta-feira (17) das 8h às 18h, no Teatro Gregório de Mattos. Com a proposta de fortalecer a conexão entre o setor privado e a produção cultural soteropolitana, o evento será dividido em encontros com empresários e artistas, coletivos, produtores e agentes culturais. Para participar, é necessário se inscrever. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio da plataforma Sympla.
A iniciativa faz parte do Viva Cultura Salvador, programa de concessão de incentivos fiscais a projetos culturais apresentados por pessoas físicas, jurídicas (com ou sem fins lucrativos) e Microempreendedores Individuais (MEI), domiciliadas ou sediadas em Salvador, que contribuem para a promoção do desenvolvimento cultural e artístico, dos direitos culturais, da acessibilidade e do fortalecimento da economia da cultura no âmbito do município.
Espetáculos culturais
O evento será realizado pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e Fundação Gregório de Mattos (FGM), em parceria com a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz). Segundo o diretor de Fomento Cultural da FGM, George Vladimir, a proposta do Painel é simplificar e dinamizar a apresentação das oportunidades de patrocínio e investimento em projetos culturais para empresários, artistas, produtores e agentes culturais.
“O Viva Cultura Salvador representa um marco na relação entre o poder público, a iniciativa privada e o setor cultural da cidade. Nosso objetivo é mostrar que investir em cultura é também investir no desenvolvimento social e econômico de Salvador. O painel será um espaço para aproximar agentes culturais e empresas, além de reconhecer aqueles que já vêm contribuindo para fortalecer essa rede de criatividade e inovação”, ressalta.
A programação vai contar com a presença da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos; da secretária da Fazenda, Giovanna Victer; do presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro; do diretor de Fomento Cultural da FGM, George Vladimir; e do chefe do setor de Documentos Fiscais da Sefaz, André Amado. As mesas contam ainda com a participação de convidados, a exemplo da representante da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, Fagna Freitas, do produtor cultural Tiago Tao e da cantora Laís.
Na ocasião, serão apresentadas as ações do Programa e também anunciados o Selo e Prêmio Amigos da Cultura Salvador e as Rodadas de Negócios Viva Cultura Salvador:
O I Prêmio Municipal Amigos da Cultura Salvador será realizado em 5 de novembro, quando é celebrado o Dia Nacional da Cultura. Com a proposta de reconhecer e dar visibilidade social às empresas que fomentam a cultura na capital baiana, a cerimônia será marcada por uma programação artística e pela entrega do Selo Amigos da Cultura Salvador, além da premiação das empresas que mais se destacaram no apoio a projetos culturais da cidade, por meio do Viva Cultura. Concorrem nesta primeira edição todas as empresas que participaram do programa até 31 de outubro de 2025.
Já as Rodadas de Negócios, que começam no primeiro semestre de 2026, têm o objetivo de criar um espaço de networking e pitching de projetos, conectando artistas, produtores e agentes culturais com as empresas que buscam investir em cultura por meio do programa de incentivo fiscal. Durante o evento, pessoas físicas e jurídicas habilitadas a participar do programa terão a chance de apresentar projetos e buscar parcerias, fomentando assim a economia criativa na cidade.