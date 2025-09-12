CULTURA

Evento gratuito conecta empresas a agentes culturais em Salvador; saiba como participar

I Painel Viva Cultura Salvador acontece na próxima quinta-feira (17)

Yan Inácio

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 16:54

Cabaré da Rrrrraça. Foto: Alexandre Pedreira Crédito: Alexandre Pedreira

O I Painel Viva Cultura Salvador acontece na próxima quinta-feira (17) das 8h às 18h, no Teatro Gregório de Mattos. Com a proposta de fortalecer a conexão entre o setor privado e a produção cultural soteropolitana, o evento será dividido em encontros com empresários e artistas, coletivos, produtores e agentes culturais. Para participar, é necessário se inscrever. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio da plataforma Sympla.

A iniciativa faz parte do Viva Cultura Salvador, programa de concessão de incentivos fiscais a projetos culturais apresentados por pessoas físicas, jurídicas (com ou sem fins lucrativos) e Microempreendedores Individuais (MEI), domiciliadas ou sediadas em Salvador, que contribuem para a promoção do desenvolvimento cultural e artístico, dos direitos culturais, da acessibilidade e do fortalecimento da economia da cultura no âmbito do município.

O evento será realizado pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult) e Fundação Gregório de Mattos (FGM), em parceria com a Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz). Segundo o diretor de Fomento Cultural da FGM, George Vladimir, a proposta do Painel é simplificar e dinamizar a apresentação das oportunidades de patrocínio e investimento em projetos culturais para empresários, artistas, produtores e agentes culturais.

“O Viva Cultura Salvador representa um marco na relação entre o poder público, a iniciativa privada e o setor cultural da cidade. Nosso objetivo é mostrar que investir em cultura é também investir no desenvolvimento social e econômico de Salvador. O painel será um espaço para aproximar agentes culturais e empresas, além de reconhecer aqueles que já vêm contribuindo para fortalecer essa rede de criatividade e inovação”, ressalta.

A programação vai contar com a presença da vice-prefeita e secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Ana Paula Matos; da secretária da Fazenda, Giovanna Victer; do presidente da Fundação Gregório de Mattos, Fernando Guerreiro; do diretor de Fomento Cultural da FGM, George Vladimir; e do chefe do setor de Documentos Fiscais da Sefaz, André Amado. As mesas contam ainda com a participação de convidados, a exemplo da representante da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, Fagna Freitas, do produtor cultural Tiago Tao e da cantora Laís.

Anúncios

Na ocasião, serão apresentadas as ações do Programa e também anunciados o Selo e Prêmio Amigos da Cultura Salvador e as Rodadas de Negócios Viva Cultura Salvador:

O I Prêmio Municipal Amigos da Cultura Salvador será realizado em 5 de novembro, quando é celebrado o Dia Nacional da Cultura. Com a proposta de reconhecer e dar visibilidade social às empresas que fomentam a cultura na capital baiana, a cerimônia será marcada por uma programação artística e pela entrega do Selo Amigos da Cultura Salvador, além da premiação das empresas que mais se destacaram no apoio a projetos culturais da cidade, por meio do Viva Cultura. Concorrem nesta primeira edição todas as empresas que participaram do programa até 31 de outubro de 2025.