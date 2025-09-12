SALVADOR

Leo Kret puxa trio na 22ª Parada LGBT da Bahia ao lado da banda Selakuatro

Evento acontece no próximo domingo (22), com concentração no Farol da Barra

Millena Marques

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 09:26

Leo Kret do Brasil Crédito: Divulgação

Cantora, dançarina, atriz e primeira vereadora trans do Brasil, Leo Kret é nome garantido na 22ª Parada LGBT da Bahia, que será realizada neste domingo (14), em Salvador. Ao lado da banda Selakuatro, a multiartista agitará o público a partir das 14h, do Farol da Barra até o Clube Espanhol.

Leo Kret, que é um dos principais símbolos de luta por direitos da comunidade LGBTQIAP+, celebra a realização de mais uma parada. "A parada é um marco de resistência, de visibilidade e de celebração da diversidade. Para Salvador e para Bahia, tem um peso histórico, porque reafirma realmente o compromisso do nosso estado com a democracia, com os direitos humanos e com respeito às diferenças. Além disso, movimenta a economia local e fortalece a imagem da cidade como referência de acolhimento e cultura", pontua.

Em 22 anos de história, Leo Kret marcou presença em todas as edições, seja como foliona ou como artista, em cima do palco. "No começo era só atrás do trio, depois me tornei uma artista da Bahia, em cima do trio. Venho militando até hoje, a favor dos nossos direitos e contra qualquer tipo de preconceito", afirma.

Nesta edição, a Parada LGBT celebra o tema “Envelhecer sem vergonha. Com orgulho!”, com o objetivo de conscientizar a população sobre a invisibilidade do envelhecimento da comunidade, reafirmando o direito de viver com dignidade em todas as fases da vida.

"Esse tema é fundamental, porque traz para o centro da discussão uma pauta muitas vezes invisibilizada. O envelhecimento da população LGBT, que é uma realidade. A gente está chegando muito mais longe do que as estatísticas antigamente previam. Para a população LGBT, devido à violência, aos assassinatos, às agressões, a estatística era de 30 anos", comenta.

"Então, o envelhecimento da população LGBT é um chamado para garantirmos dignidade, respeito e políticas públicas, que assegurem a qualidade de vida para todas as gerações. Envelhecer com orgulho é um direito nosso, sem medo, sem vergonha e sem preconceito", pontua Leo Kret.

O convite feito à banda Selakuatro é uma forma de valorizar o pagode baianos "das antigas", segundo Leo Kret. "A minha intenção é resgatar a cultura do pagode baiano, aquele pagode das antigas, que tem coreografias, que tem letras que façam a gente dançar. Trazer a banda Selakuatro me lembra a banda Saiddy Bamba, a banda Pagodart e também renovar e reafirmar o meu compromisso com o pagode baiano", finaliza.