Pra se lambuzar de dendê: veja onde tem quentinha de caruru a partir de R$ 15

Pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp, iFood ou encomendados diretamente nos restaurantes

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 05:45

Prato de caruru
Prato de caruru Crédito: Jonas Santana/Gov da Bahia

Fruto do sincretismo religioso, a tradição de comer caruru em setembro é uma das mais queridas dos soteropolitanos. As celebrações no mês de São Cosme e Damião e dos Ibejis enchem as casas de gente e comida. Quem não sabe fazer o tradicional prato ou prefere encomendar, pode encontrar quentinhas a partir de R$ 15 em Salvador. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp, iFood ou encomendados diretamente nos restaurantes. O CORREIO separou uma lista com 8 lugares onde você encontrar a iguaria.

Sexta Baiana

Quentinha completa com arroz, feijão fradinho, vatapá, caruru, farofa, banana frita e proteína

Preço: de R$15 a R$ 32

Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 986324147

Entrega: delivery ou retirada

D’Maria Empada & Comida Baiana

Quentinha completa com caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho, proteína (frango ou peixe), farofa e banana frita

Preço: R$ 32

Encomendas: Devem ser feitas por WhatsApp, no número (71) 99289-6097, ou no IFood

Entrega: Via delivery no iFood ou através de veículos por aplicativo, caso a encomenda seja feita fora da plataforma

Cozinha da Mari

Quentinha completa com caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho/feijão preto, frango , abará e banana frita

Preço: R$ 49,90 p/ pessoa. Pedido mínimo: 30 pessoas

Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 99908-2493

Entrega e retirada

Pedidos até o dia 20/09

Dona Janete

Quentinha completa com vatapá, arroz, feijão fradinho, farofa de dendê, caruru e xinxim de frango

Preço: R$ 35

Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 99308-2834

Retirada: Ufba-Ondina

Sabor da Zu

Quentinha completa com caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho/feijão preto, frango, abará e banana frita

Preço: R$ 45

Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 98536-8620

Entrega: A retirada da encomenda pode ser feita direto no restaurante, que fica em Campinas de Brotas, ou por meio de entrega mediante cobrança de taxa do motoboy

Santa Feijuca

Quentinha completa caruru, vatapá, feijão fradinho, arroz, xinxim de Frango, banana frita e farofa de azeite de dendê

Preço: R$ 75

Encomendas: Os pedidos podem ser feitos pelo iFood (Santa Feijuca Salvador), por WhatsApp, no número (71) 99285-6691 ou pelo nosso site Delivery da Santa Feijuca Salvador

Com camarão, o kit fica por R$ 124

Dona Mariquita - Comércio

O prato completo com vatapá, xinxim de galinha, feijão fradinho, pipoca, farofa de dendê e banana

Preço: R$ 100

Servido até o dia 30 de setembro, de segunda-feira a sábado

Caza di Nara - Saúde

O prato completo com vatapá, xinxim de galinha, feijão fradinho, pipoca, farofa de dendê e banana

Preço: R$ 59,90

Servido no dia 26 de setembro

