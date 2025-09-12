Pra se lambuzar de dendê: veja onde tem quentinha de caruru a partir de R$ 15

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 05:45
Fruto do sincretismo religioso, a tradição de comer caruru em setembro é uma das mais queridas dos soteropolitanos. As celebrações no mês de São Cosme e Damião e dos Ibejis enchem as casas de gente e comida. Quem não sabe fazer o tradicional prato ou prefere encomendar, pode encontrar quentinhas a partir de R$ 15 em Salvador. Os pedidos podem ser feitos pelo WhatsApp, iFood ou encomendados diretamente nos restaurantes. O CORREIO separou uma lista com 8 lugares onde você encontrar a iguaria.
Sexta Baiana
Quentinha completa com arroz, feijão fradinho, vatapá, caruru, farofa, banana frita e proteína
Preço: de R$15 a R$ 32
Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 986324147
Entrega: delivery ou retirada
D’Maria Empada & Comida Baiana
Quentinha completa com caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho, proteína (frango ou peixe), farofa e banana frita
Preço: R$ 32
Encomendas: Devem ser feitas por WhatsApp, no número (71) 99289-6097, ou no IFood
Entrega: Via delivery no iFood ou através de veículos por aplicativo, caso a encomenda seja feita fora da plataforma
Cozinha da Mari
Quentinha completa com caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho/feijão preto, frango , abará e banana frita
Preço: R$ 49,90 p/ pessoa. Pedido mínimo: 30 pessoas
Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 99908-2493
Entrega e retirada
Pedidos até o dia 20/09
Dona Janete
Quentinha completa com vatapá, arroz, feijão fradinho, farofa de dendê, caruru e xinxim de frango
Preço: R$ 35
Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 99308-2834
Retirada: Ufba-Ondina
Sabor da Zu
Quentinha completa com caruru, vatapá, arroz, feijão fradinho/feijão preto, frango, abará e banana frita
Preço: R$ 45
Encomendas: Por WhatsApp, no número (71) 98536-8620
Entrega: A retirada da encomenda pode ser feita direto no restaurante, que fica em Campinas de Brotas, ou por meio de entrega mediante cobrança de taxa do motoboy
Santa Feijuca
Quentinha completa caruru, vatapá, feijão fradinho, arroz, xinxim de Frango, banana frita e farofa de azeite de dendê
Preço: R$ 75
Encomendas: Os pedidos podem ser feitos pelo iFood (Santa Feijuca Salvador), por WhatsApp, no número (71) 99285-6691 ou pelo nosso site Delivery da Santa Feijuca Salvador
Com camarão, o kit fica por R$ 124
Dona Mariquita - Comércio
O prato completo com vatapá, xinxim de galinha, feijão fradinho, pipoca, farofa de dendê e banana
Preço: R$ 100
Servido até o dia 30 de setembro, de segunda-feira a sábado
Caza di Nara - Saúde
O prato completo com vatapá, xinxim de galinha, feijão fradinho, pipoca, farofa de dendê e banana
Preço: R$ 59,90
Servido no dia 26 de setembro