6ª edição da Festa de San Gennaro acontece dia 27 de setembro no Rio Vermelho

Evento é organizado pelo restaurante Pasta em Casa, comandado pelo chef Celso Vieira e Valeska Calazans

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 12:07

Festa de San Gennaro Crédito: Divulgação/Grupo Pasta em Casa

Um dos eventos mais aguardados do calendário festivo e cultural de Salvador, a 6ª edição da Festa de San Gennaro já tem data confirmada: será dia 27 de setembro, no Rio Vermelho. Esta edição traz como tema os 40 anos do Axé e reunirá 15 restaurantes com uma programação cultural gratuita, que promete um encontro de tradições italianas em um dos bairros mais culturais e gastronômicos da capital baiana. A festa é organizada pelo restaurante Pasta em Casa, comandado pelo chef Celso Vieira e Valeska Calazans, e terá a identidade visual assinada pelo terceiro ano pelo estilista Ronaldo Fraga.

A Festa de San Gennaro, que já virou tradição, reúne famílias em torno de uma vila gastronômica espalhada pelas calçadas do bairro, que este ano terá as ruas fechadas para o evento. A expectativa é superar o público de 15 mil pessoas recebido em 2024 e oferecer uma edição ainda mais confortável, preservando o clima de vila que o caracteriza.

A ideia da celebração nasceu em uma viagem de Celso Vieira a Nápoles, terceira maior cidade da Itália, onde ele se encantou com o macarrão de Gragnano, uma cidade próxima a Nápoles onde se produzem as massas secas mais prestigiadas da Itália. Conhecida como a 'cidade da massa', Nápoles é referência mundial na produção de macarrão.

“Para nós, a festa é uma forma de celebrar as tradições italianas em nossa cidade, promovendo encontros, experiências e memórias afetivas. O objetivo é valorizar a gastronomia da Itália, uma das mais reconhecidas do mundo, em Salvador”, ressalta Celso Vieira. A festa acontece no Rio Vermelho desde a sua criação. Sobre a escolha do local, Celso explica: “O Rio Vermelho é a Vila Madalena de Salvador, onde se concentram muitos dos principais restaurantes da capital baiana”, destaca.

Na edição anterior, Ronaldo explorou referências do cordel e das xilogravuras nordestinas, no tema ‘San Gennaro baiano’. Agora, o estilista propõe um diálogo entre a tradição italiana e a energia do Axé, unindo símbolos das duas culturas em uma mesma identidade visual. “É uma alegria imensa assinar novamente a identidade visual da Festa de San Gennaro. Nesta edição, trago elementos inspirados no movimento da Axé Music, presentes em cada detalhe do projeto”, afirma o estilista mineiro Ronaldo Fraga.

A San Gennaro 2025 é um projeto aprovado pelo Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet) e conta com o patrocínio da Redemix.

Gastronomia

Com cardápios diferenciados, restaurantes em sua maioria italianos darão o tom de quermesse nas ruas e calçadões do Rio Vermelho. Entre eles estão o Pasta em Casa, Forneria do Pasta com suas pizzas, Alfredo’Ro, Crema Gelato Italiano, Casa Iryna, La Mássima, Bella Napoli, Vona, Genaro por Vini Figueira, Isola Cucina Italiana, Bottino e Di Lucca. A lista se completa com a Casa Chálabi, de cozinha líbano-mediterrânea, o La Lupa, de gastronomia mediterrânea, e o Manga, referência em sabores que respeitam ingredientes de origem e conhecido pelos seus sorvetes artesanais.

Lendas do Axé: Gerônimo e Sarajane são os grandes nomes da edição

Além da tradicional feira gastronômica, a Festa de San Gennaro ganha ainda mais brilho com uma programação musical e artística de peso. No palco, os grandes destaques ficam por conta de Gerônimo e Sarajane, ícones do Axé que marcaram gerações e prometem contagiar o público com seus clássicos.