REPRESENTATIVIDADE

Feito histórico: arcebispo de Salvador vai ordenar o primeiro bispo negro nascido na capital baiana

Monsenhor Gabriel dos Santos Filho receberá a Ordenação Episcopal nesse sábado (13), na Catedral Basílica de Salvador

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10:46

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia vivenciará um momento histórico neste sábado (13), quando será ordenado o primeiro bispo negro, nascido na capital baiana. Monsenhor Gabriel dos Santos Filho receberá a Ordenação Episcopal pelas mãos do Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, na Missa que terá início às 10h, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Centro Histórico). Serão co-ordenantes Dom Esmeraldo Barreto de Farias, bispo emérito da Diocese de Araçuaí (MG), e Dom José Aristeu Vieira, bispo da Diocese de Luz (MG).

A Celebração deve reunir cerca de 1.300 fiéis. Para acolhê-los, a organização preparou uma estrutura especial: além da nave principal, que comportará 600 pessoas, a sacristia receberá 300 cadeiras e a área externa da Basílica será interditada, onde serão dispostas outras 400 cadeiras. A expectativa é que bispos, padres, religiosos, autoridades e fiéis de diversas regiões testemunhem este momento.