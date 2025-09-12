Acesse sua conta
Feito histórico: arcebispo de Salvador vai ordenar o primeiro bispo negro nascido na capital baiana

Monsenhor Gabriel dos Santos Filho receberá a Ordenação Episcopal nesse sábado (13), na Catedral Basílica de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 10:46

Feito histórico: arcebispo de Salvador vai ordenar o primeiro bispo negro nascido na capital baiana
Feito histórico: arcebispo de Salvador vai ordenar o primeiro bispo negro nascido na capital baiana Crédito: Divulgação

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia vivenciará um momento histórico neste sábado (13), quando será ordenado o primeiro bispo negro, nascido na capital baiana. Monsenhor Gabriel dos Santos Filho receberá a Ordenação Episcopal pelas mãos do Arcebispo de São Salvador da Bahia, Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, na Missa que terá início às 10h, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador (Centro Histórico). Serão co-ordenantes Dom Esmeraldo Barreto de Farias, bispo emérito da Diocese de Araçuaí (MG), e Dom José Aristeu Vieira, bispo da Diocese de Luz (MG).

A Celebração deve reunir cerca de 1.300 fiéis. Para acolhê-los, a organização preparou uma estrutura especial: além da nave principal, que comportará 600 pessoas, a sacristia receberá 300 cadeiras e a área externa da Basílica será interditada, onde serão dispostas outras 400 cadeiras. A expectativa é que bispos, padres, religiosos, autoridades e fiéis de diversas regiões testemunhem este momento.

Natural de Salvador, monsenhor Gabriel foi formado nesta Igreja Particular, onde ao longo de sua trajetória pastoral desempenhou diversas missões e serviços. Nomeado bispo pelo Papa Leão XIV, tem o lema episcopal inspirado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João: “Se alguém tem sede, venha a mim e beba” (Jo 7,37), expressão de sua entrega ao serviço de Deus e à Igreja. A Ordenação do monsenhor Gabriel é motivo de júbilo não apenas para a capital baiana, mas para toda a Igreja no Brasil, que celebra a diversidade e a vitalidade de suas vocações.

