Jogador do sul da Bahia é preso após agredir companheira com socos

Ele teve liberdade provisória concedida pela Justiça na manhã deste domingo (14)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de setembro de 2025 às 15:35

Nalbert Nunes Anchieta
Nalbert Nunes Anchieta Crédito: Reprodução

Um jogador da Seleção de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, foi preso em flagrante na madrugada deste domingo (14). Ele é suspeito de agredir e ameaçar a companheira, além de já responder a investigações por outros episódios de violência.

Nalbert Nunes Anchieta, de 21 anos, conhecido como “Caboquinho”, foi conduzido à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Porto Seguro após denúncia de agressão feita pela vítima. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito ameaçou a companheira de morte enquanto ela falava ao telefone com a PM e chegou a ser ouvido pelos policiais durante a chamada.

A mulher apresentava lesões visíveis em diferentes partes do corpo, principalmente no rosto, por conta dos socos que recebeu do agressor.

Vítima foi agredida e ameaçada durante a madrugada

Vítima recebeu socos no rosto, ocasionando inchaço na região por Reprodução
Nalbert Nunes Anchieta, de 21 anos por Reprodução
Nalbert Nunes Anchieta por Reprodução
1 de 3
Vítima recebeu socos no rosto, ocasionando inchaço na região por Reprodução

No fim da manhã, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante cumprimento de medidas restritivas.

Entre as determinações judiciais, Nalbert deve manter endereço atualizado e comparecer a todos os atos processuais quando intimado. Além disso, está proibido de manter contato com a vítima — devendo manter distância mínima de 200 metros — e de frequentar o local de residência ou trabalho dela.

A decisão também estabelece o afastamento do lar de convivência comum e a recondução da vítima ao imóvel, caso seja necessário.

Segundo a polícia, além do registro feito neste domingo, Nalbert também é investigado por outra agressão que resultou em suturas na orelha de um adolescente e fratura no braço direito do pai do jovem.

