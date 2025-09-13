Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil

Inscrições abrem na próxima quinta-feira (16) e seguem até o dia 15 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 16:00

Concursos públicos abertos oferecem mais de R$ 10 mil
Edital já está disponível no site da prefeitura Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Viana, no estado do Maranhão, anunciou a aberta concurso públicos com mais de 160 vagas de preenchimento imediato nos níveis fundamental, médio e superior, além da formação de cadastro reserva.

As remunerações para as vagas disponíveis começam em R$ 1.518 e chegam até R$ 4 mil. As inscrições vão abrir na próxima terça-feira (16) e seguem até o dia 15 de outubro. A taxa de inscrição custa entre R$ 80 e R$ 110. O edital já está disponível no site da prefeitura.

Confira as vagas:

Fonoaudiólogo (1 vaga)

Médico Veterinário (1 vaga)

Terapeuta Ocupacional (1 vaga)

Professor de Ensino Infantil (50 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano (50 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano - Ciências (5 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano - Educação Física (5 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano - Geografia (5 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano - História (5 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano - Inglês (5 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano - Matemática (10 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano - Língua Portuguesa (10 vagas)

Agente Administrativo (5 vagas)

Agente Ambiental (2 vagas)

Fiscal de Postura (2 vagas)

Cozinheiro (2 vagas)

Encanador (2 vagas)

Porteiro (2 vagas)

Leia mais

Imagem - Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana

Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana

Imagem - Câmara dos Deputados autoriza concurso público com salários iniciais de até R$ 29 mil

Câmara dos Deputados autoriza concurso público com salários iniciais de até R$ 29 mil

Imagem - Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Mais recentes

Imagem - Prefeitura exige porte de arma para diretor de escola em edital de concurso público

Prefeitura exige porte de arma para diretor de escola em edital de concurso público
Imagem - BYD anuncia 50 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Camaçari; veja como concorrer

BYD anuncia 50 vagas exclusivas para pessoas com deficiência em Camaçari; veja como concorrer
Imagem - Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana

Salário de R$ 31 mil: inscrições para concurso do MP-BA encerram na próxima semana

MAIS LIDAS

Imagem - Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador
01

Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador

Imagem - Quatro ex-Bahia e Vitória são expulsos após briga generalizada em jogo da Série B
02

Quatro ex-Bahia e Vitória são expulsos após briga generalizada em jogo da Série B

Imagem - Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador
03

Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador

Imagem - Ex de Neymar é confirmada no elenco de 'A Fazenda 17'; saiba detalhes
04

Ex de Neymar é confirmada no elenco de 'A Fazenda 17'; saiba detalhes