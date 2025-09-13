OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil

Inscrições abrem na próxima quinta-feira (16) e seguem até o dia 15 de outubro

Monique Lobo

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 16:00

Edital já está disponível no site da prefeitura Crédito: Shutterstock

A Prefeitura de Viana, no estado do Maranhão, anunciou a aberta concurso públicos com mais de 160 vagas de preenchimento imediato nos níveis fundamental, médio e superior, além da formação de cadastro reserva.

As remunerações para as vagas disponíveis começam em R$ 1.518 e chegam até R$ 4 mil. As inscrições vão abrir na próxima terça-feira (16) e seguem até o dia 15 de outubro. A taxa de inscrição custa entre R$ 80 e R$ 110. O edital já está disponível no site da prefeitura.

Confira as vagas:

Fonoaudiólogo (1 vaga)

Médico Veterinário (1 vaga)

Terapeuta Ocupacional (1 vaga)

Professor de Ensino Infantil (50 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º Ano (50 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano - Ciências (5 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano - Educação Física (5 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano - Geografia (5 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano - História (5 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano - Inglês (5 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano - Matemática (10 vagas)

Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º Ano - Língua Portuguesa (10 vagas)

Agente Administrativo (5 vagas)

Agente Ambiental (2 vagas)

Fiscal de Postura (2 vagas)

Cozinheiro (2 vagas)

Encanador (2 vagas)