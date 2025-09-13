Acesse sua conta
Viúva de Charlie Kirk manda recado a assassino do marido e promete 'manter viva' sua missão

Esposa de influenciador conservador se pronunciou pela primeira vez após crime

  • Estadão

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 09:32

Charlie Kirk
Charlie Kirk Crédito: Reprodução

A viúva do influenciador conservador Charlie Kirk, Erika Kirk, se pronunciou pela primeira vez após o assassinato do marido dela nesta sexta-feira (12). Em discurso transmitido nas redes sociais, ela afirmou que os responsáveis pelo atentado "não têm ideia do que fizeram" e acrescentou que o movimento conservador criado por Kirk vai se tornar ainda mais forte.

Para Erika, o marido dela foi morto por pregar "uma mensagem de patriotismo, fé e do amor misericordioso de Deus". Ela prometeu não deixar o movimento criado por Kirk morrer e pediu que mais pessoas se juntassem a ele.

Kirk foi cofundador da organização política sem fins lucrativos Turning Point USA e era um aliado próximo do presidente Donald Trump. Ele foi baleado e morto na quarta-feira, 10, enquanto participava de um debate em um evento no campus da Universidade de Utah Valley, no oeste dos Estados Unidos.

O jovem acusado de assassinar Kirk, Tyler Robinson, de 22 anos, está preso na penitenciária do Condado de Utah. Ele pode receber a pena de morte se for condenado pelos crimes que levaram à sua prisão. No discurso, Erika agradeceu às forças policiais que prenderam o suspeito de matar o marido e os socorristas que tentaram salvar a vida dele. Ela também agradeceu a Trump e ao vice-presidente J D. Vance.

"Presidente, meu marido o amava e sabia que você também o amava. Ele realmente o amava. A amizade de vocês era incrível", afirmou a viúva. Erika comentou sobre as ambições políticas do marido, e afirmou que ele pensava em se candidatar.

"Charlie sempre dizia que, se algum dia concorresse a um cargo, sei que muitos de vocês perguntaram se isso aconteceria, em privado ele me disse que, se concorresse, sua prioridade número um seria revitalizar a família americana", discursou.

A viúva afirmou, emocionada, que a filha do casal, de três anos de idade, ainda não sabe que o pai morreu. Erika contou que disse à criança que Charlie fez "uma viagem de trabalho com Jesus". O pronunciamento foi gravado no estúdio onde Charlie transmitia seu podcast. Erika afirmou que o programa vai continuar a ser produzido.

