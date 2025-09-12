Acesse sua conta
Charlie Kirk: pai identifica Tyler Robinson como autor do ataque

Homem reconheceu o próprio filho em imagens das câmeras de segurança divulgadas pelo FBI

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 20:21

Tyler Robinson
Tyler Robinson Crédito: Reprodução

Suspeito de matar o influenciador republicano Charlie Kirk, de 31 anos, a quinta-feira (11), o americano Tyler Robinson, de 22, foi identificado pelo próprio pai.

Logo após o crime, o departamento federal de investigações dos Estados Unidos, o FBI, divulgou fotos da pessoa flagrada pelas câmeras de segurança da Universidade Utah Valley, onde o crime ocorreu, e pediu para que o público ajudasse a identificá-lo.

De acordo com um policial, em entrevista a rede de televisão americana CNN, o pai identificou o jovem e o confrontou, foi aí que Tyler Robinson confessou o crime.

Tyler foi preso ainda na quinta-feira, por volta das 22h, de acordo com informações do diretor do FBI, Kash Patel. "Um familiar de Tyler Robinson entrou em contato com um amigo da família. [...] A família e um amigo ajudaram a entregá-lo à polícia do Condado de Washington", acrescentou o governador de Utah, Spencer Cox.

O pai de Tyler chegou a ser preso e também é considerado suspeito.

Discoder

Outro elemento que ajudou os investigadores confirmar a identidade de Tyler foi o aplicativo de mensagens Discord. Comentários que teriam sido feitos por ele na plataforma foram apresentados ao FBI pelo seu colega de quarto.

Em uma mensagem publicada por um contato registrado com "Tyler" há a menção à necessidade de recuperar um rifle que teria sido deixado em um arbusto, informou o governador de Utah.

Os responsáveis pelo aplicativo afirmaram que não há evidências de que o ato foi planejado na plataforma. Em um comunicado divulgado, vice-presidente de confiança e segurança do Discord, Jud Hoffman, disse que "essas eram comunicações entre o colega de quarto do suspeito e um amigo após o tiroteio, nas quais o colega de quarto relatava o conteúdo de um bilhete que o suspeito havia deixado em outro lugar".

Ainda assim, o Jud Hoffman confirmou que a conta que é atribuída a Tyler foi removida.

