MG

Empresa mineira demite funcionário por celebrar morte do ativista Charlie Kirk

Pressão nas redes sociais tem gerado demissões e dispensas

Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:59

Charlie Kirk Crédito: Shutterstock

A Arena RM, empresa que administra quadras de beach tennis em Belo Horizonte, anunciou a demissão de um colaborador que publicou em rede social um comentário comemorando o assassinato do ativista conservador norte-americano Charlie Kirk, morto a tiros durante um evento em Utah, na última quarta-feira (10). As informações são do Estado de Minas.

Em nota divulgada neste sábado (13), a instituição afirmou que “as opiniões expressas recentemente por um profissional que atuava em nossa instituição, em suas redes sociais, são estritamente pessoais e não refletem, em nenhuma circunstância, os valores e princípios desta instituição”.

A Arena RM declarou ainda que “diante da gravidade do ocorrido, comunicamos que o profissional em questão foi desligado de forma definitiva das atividades da Arena RM”. O texto reforça que a empresa tem como compromissos o respeito, a ética, a valorização da diversidade de opiniões e o acolhimento humano.

Nota oficial da Arena RM Crédito: Reprodução

Outros casos

O deputado federal Nikolas Ferreira criticou publicamente um internauta que, em perfil do Instagram de Montes Claros, comentou sobre a morte de Kirk chamando-o de “facistinha (sic)” e afirmando que ele “só pregava ódio, racismo, preconceito, apoiava o genocídio em Gaza, menos um genocida facista (sic), já vai é tarde”. A mensagem foi apagada e a conta do autor desativada.

O caso também teve desdobramentos diplomáticos. O vice-secretário de Estado dos EUA, Christopher Landau, reagiu com indignação a comentários feitos por estrangeiros, incluindo um neurocirurgião pernambucano. Em postagem, o médico escreveu sobre Kirk: “Um salve a este companheiro de mira impecável. Coluna cervical”. Landau classificou a fala como “a mais assustadora de todo o conteúdo depravado que ele já viu” e disse ter recomendado a revogação de eventual visto do brasileiro, além da inclusão de alerta para impedir sua entrada futura nos Estados Unidos.