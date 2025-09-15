Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Não confessou e não está cooperando', diz governador sobre suspeito de assassinar Charlie Kirk

Tyler Robinson, de 22 anos, foi entregue à polícia com colaboração da família

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 07:53

Tyler Robinson
Tyler Robinson Crédito: Reprodução

O governador de Utah, Spencer Cox, afirmou que Tyler Robinson, 22 anos, preso pelo assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, não confessou o crime e não tem colaborado com os investigadores. "Ele não está cooperando, mas todas as pessoas ao seu redor estão cooperando, e acho que isso é muito importante", declarou Cox em entrevista à rede ABC.

Robinson foi detido após uma caçada de 33 horas, na casa dos pais, a cerca de 420 km do local do crime, que aconteceu em uma universidade. Ele cursava o terceiro ano do programa de eletricidade no Dixie Technical College, parte do sistema público de Utah. Familiares e um amigo da família alertaram a polícia sobre seu envolvimento. Embora Tyler tenha sido criado em ambiente religioso e conservador, o governador disse que "sua ideologia era muito diferente da de sua família".

Influenciador Charlie Kirk foi morto por atirador

Charlie Kirk por Reprodução
Imagens do suspeito de matar Charlie Kirk por Divulgação
Tyler Robinson por Reprodução
Charlie Kirk por Reprodução
Charlie Kirk por Reprodução
Charlie Kirk por Reprodução
Charlie Kirk por Reprodução
Charlie Kirk por Reprodução
1 de 8
Charlie Kirk por Reprodução

Kirk, cofundador do grupo estudantil conservador Turning Point USA e aliado do ex-presidente Donald Trump, foi morto em 10 de agosto com um disparo de fuzil durante um evento na Universidade do Vale de Utah, em Orem, que reuniu cerca de 3 mil pessoas. O ataque reforçou os temores sobre a escalada da violência política nos EUA.

Entre as evidências coletadas, a polícia encontrou um rifle e cápsulas com mensagens gravadas. De acordo com o depoimento oficial, uma delas dizia "ei, fascista, pega essa", seguida de uma sequência de setas que faria referência a comandos de um jogo on-line. Outra trazia a frase: "Se você ler isso, você é gay, Lmao", acrônimo usado para "rindo muito".

A retórica de Kirk, marcada por posições contra a pauta LGBT+ e críticas à imigração, mobilizava apoiadores conservadores, mas também despertava forte rejeição de opositores. Investigações buscam entender se essas tensões políticas influenciaram Robinson, descrito por familiares como cada vez mais envolvido com debates ideológicos e crítico das posições de Kirk.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Suspeito de matar Charlie Kirk debochou do crime em chat: 'Meu clone'

Governo Trump manda cancelar visto de médico brasileiro que celebrou morte de Charlie Kirk

Viúva de Charlie Kirk manda recado a assassino do marido e promete 'manter viva' sua missão

Veja tudo o que sabe sobre o plano de Tyler Robinson para matar Charles Kirk

Suspeito de matar Charlie Kirk com tiro de fuzil é detido, afirma Trump

Cox informou que uma pessoa que morava com o suspeito tem prestado ajuda significativa às autoridades. Questionado pela CNN sobre a relevância da identidade de gênero do suspeito, que seria trans, o governador disse: "É isso que estamos tentando descobrir agora. É muito fácil partir para conclusões com isso, então temos as cápsulas de munição, outras evidências forenses que estão chegando, e tentando juntar todas essas coisas."

O caso gerou reação imediata. Republicanos acusaram a esquerda de alimentar um discurso hostil contra conservadores, embora o próprio Trump e aliados usem com frequência linguagem violenta contra adversários. O presidente da Câmara, Mike Johnson, pediu cautela. "Temos que diminuir a retórica", afirmou. Em seguida, criticou democratas: "Você não pode chamar o outro lado de fascistas e inimigos do Estado e não entender que existem algumas pessoas perturbadas em nossa sociedade que tomarão isso como deixas para agir e fazer coisas loucas e perigosas."

Mais recentes

Imagem - Suspeito de matar Charlie Kirk debochou do crime em chat: 'Meu clone'

Suspeito de matar Charlie Kirk debochou do crime em chat: 'Meu clone'
Imagem - Governo Trump manda cancelar visto de médico brasileiro que celebrou morte de Charlie Kirk

Governo Trump manda cancelar visto de médico brasileiro que celebrou morte de Charlie Kirk
Imagem - Viúva de Charlie Kirk manda recado a assassino do marido e promete 'manter viva' sua missão

Viúva de Charlie Kirk manda recado a assassino do marido e promete 'manter viva' sua missão

MAIS LIDAS

Imagem - Madrasta agora paga pensão? Entenda o que muda com decisão recente da Justiça
01

Madrasta agora paga pensão? Entenda o que muda com decisão recente da Justiça

Imagem - Box do banheiro impecável: veja truque simples e barato para manter o vidro brilhando
02

Box do banheiro impecável: veja truque simples e barato para manter o vidro brilhando

Imagem - Mesmo com dieta saudável e exercícios, colesterol alto pode persistir: médico explica por quê
03

Mesmo com dieta saudável e exercícios, colesterol alto pode persistir: médico explica por quê

Imagem - DNA de preso por mortes de mulheres em Ilhéus não é encontrado nos corpos das vítimas
04

DNA de preso por mortes de mulheres em Ilhéus não é encontrado nos corpos das vítimas