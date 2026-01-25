Explosivos são encontrados com torcedores organizados e cinco são levados à delegacia em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 17:20
Cinco homens ligados a uma torcida organizada foram detidos pela Polícia Militar da Bahia (PM-BA) na manhã deste domingo (25), após serem flagrados com artefatos explosivos no bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.
De acordo com a PM, equipes da 14ª Companhia Independente realizavam rondas de rotina na Rua Esperança quando perceberam um grupo em atitude suspeita. Durante a abordagem, os policiais encontraram cinco artefatos explosivos em posse dos suspeitos.
Após a apreensão, os envolvidos foram conduzidos, junto com o material recolhido, para a Central de Flagrantes (Cenflag), onde a ocorrência foi registrada e as providências legais ficaram a cargo da autoridade policial.
A polícia não informou se o grupo pretendia utilizar os artefatos em confrontos entre torcidas, mas a apreensão ocorre em um dia de clássico na capital, quando o policiamento costuma ser reforçado para coibir episódios de violência ligados ao futebol.