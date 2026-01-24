TRÁFICO

Homem é preso com cocaína ao tentar embarcar em ônibus na nova Rodoviária de Salvador

Suspeito foi interceptado por policiais do 22º BPM durante reforço no policiamento em Águas Claras

Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 13:41

Material apreendido com suspeito Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante com cocaína na noite de sexta-feira (23), nas proximidades da nova Rodoviária de Salvador, no bairro de Águas Claras. A ação foi realizada por policiais militares do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que intensificavam o policiamento na região.

De acordo com a PM, as equipes receberam informações sobre um indivíduo que transitava com droga no interior da rodoviária e que estaria prestes a embarcar em um ônibus. Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram as buscas e localizaram o suspeito.

Durante a abordagem, os militares encontraram dois pacotes de cocaína com o homem, que foi imediatamente detido.