Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso com cocaína ao tentar embarcar em ônibus na nova Rodoviária de Salvador

Suspeito foi interceptado por policiais do 22º BPM durante reforço no policiamento em Águas Claras

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 13:41

Material apreendido com suspeito
Material apreendido com suspeito Crédito: Divulgação

Um homem foi preso em flagrante com cocaína na noite de sexta-feira (23), nas proximidades da nova Rodoviária de Salvador, no bairro de Águas Claras. A ação foi realizada por policiais militares do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que intensificavam o policiamento na região.

De acordo com a PM, as equipes receberam informações sobre um indivíduo que transitava com droga no interior da rodoviária e que estaria prestes a embarcar em um ônibus. Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram as buscas e localizaram o suspeito.

Durante a abordagem, os militares encontraram dois pacotes de cocaína com o homem, que foi imediatamente detido.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.

Mais recentes

Imagem - Saulo anuncia show gratuito em Salvador neste domingo (25)

Saulo anuncia show gratuito em Salvador neste domingo (25)
Imagem - Policial fica ferido após ataque a tiros contra viatura no Nordeste de Amaralina

Policial fica ferido após ataque a tiros contra viatura no Nordeste de Amaralina
Imagem - Método japonês de treino que restringe o fluxo de sangue vira tendência no Brasil

Método japonês de treino que restringe o fluxo de sangue vira tendência no Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)
01

Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Imagem - Universo manda recado para 3 signos: desacelere e preste atenção aos sinais que vêm se repetindo
02

Universo manda recado para 3 signos: desacelere e preste atenção aos sinais que vêm se repetindo

Imagem - Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho
03

Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho

Imagem - Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro
04

Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro