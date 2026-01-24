Homem é preso com cocaína ao tentar embarcar em ônibus na nova Rodoviária de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 13:41
Um homem foi preso em flagrante com cocaína na noite de sexta-feira (23), nas proximidades da nova Rodoviária de Salvador, no bairro de Águas Claras. A ação foi realizada por policiais militares do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que intensificavam o policiamento na região.
De acordo com a PM, as equipes receberam informações sobre um indivíduo que transitava com droga no interior da rodoviária e que estaria prestes a embarcar em um ônibus. Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram as buscas e localizaram o suspeito.
Durante a abordagem, os militares encontraram dois pacotes de cocaína com o homem, que foi imediatamente detido.
O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.