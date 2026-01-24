Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 15:21
Um acidente de grandes proporções deixou dois mortos na manhã deste sábado (24), na BA-131, no trecho que liga Jacobina a Miguel Calmon, no interior da Bahia.
As primeiras informações indicam que as vítimas conduziam motocicletas que se tocaram lateralmente e, na sequência, acabaram colidindo com um veículo modelo Gol. Com a força do impacto, os dois homens morreram ainda no local, antes da chegada do socorro - a violência foi tamanha que um dos corpos chegou a se partir ao meio. Os dois seriam moradores da cidade de Miguel Calmon.
O Batalhão da Polícia Rodoviária foi acionado e compareceu ao trecho para atender a ocorrência, segundo a Polícia Militar, que informou que detalhes da dinâmica do acidente ainda serão investigados. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local e removeu e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina, onde passarão pela identificação formal.