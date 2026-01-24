Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Colisão na BA-131 mata dois homens e parte corpo de uma das vítimas ao meio

Os dois homens morreram ainda no local

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 15:21

Acidente deixou dois mortos
Acidente deixou dois mortos Crédito: Reprodução/Augusto Urgente

Um acidente de grandes proporções deixou dois mortos na manhã deste sábado (24), na BA-131, no trecho que liga Jacobina a Miguel Calmon, no interior da Bahia.

As primeiras informações indicam que as vítimas conduziam motocicletas que se tocaram lateralmente e, na sequência, acabaram colidindo com um veículo modelo Gol. Com a força do impacto, os dois homens morreram ainda no local, antes da chegada do socorro - a violência foi tamanha que um dos corpos chegou a se partir ao meio. Os dois seriam moradores da cidade de Miguel Calmon. 

O Batalhão da Polícia Rodoviária foi acionado e compareceu ao trecho para atender a ocorrência, segundo a Polícia Militar, que informou que detalhes da dinâmica do acidente ainda serão investigados. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) esteve no local e removeu e encaminhou os corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Jacobina, onde passarão pela identificação formal. 

Mais recentes

Imagem - Foragido por morte de jovem de 18 anos na Bahia é preso em Alagoas

Foragido por morte de jovem de 18 anos na Bahia é preso em Alagoas
Imagem - Quem é a diretora de empresa baiana que morreu em resort durante viagem de família

Quem é a diretora de empresa baiana que morreu em resort durante viagem de família
Imagem - Mapa mental funciona? Jovem que passou em vários concursos explica como usar técnica sem errar

Mapa mental funciona? Jovem que passou em vários concursos explica como usar técnica sem errar

MAIS LIDAS

Imagem - Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)
01

Áries, Touro e Gêmeos: decisões importantes pedem calma e maturidade neste sábado (24)

Imagem - Universo manda recado para 3 signos: desacelere e preste atenção aos sinais que vêm se repetindo
02

Universo manda recado para 3 signos: desacelere e preste atenção aos sinais que vêm se repetindo

Imagem - Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho
03

Mulher encara 5 horas de transporte todos os dias para não abrir mão do trabalho

Imagem - Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro
04

Ex-atacante do Bahia tem contratação encaminhada por rival rubro-negro