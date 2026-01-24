ACIDENTE

Colisão na BA-131 mata dois homens e parte corpo de uma das vítimas ao meio

Os dois homens morreram ainda no local

Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 15:21

Acidente deixou dois mortos Crédito: Reprodução/Augusto Urgente

Um acidente de grandes proporções deixou dois mortos na manhã deste sábado (24), na BA-131, no trecho que liga Jacobina a Miguel Calmon, no interior da Bahia.

As primeiras informações indicam que as vítimas conduziam motocicletas que se tocaram lateralmente e, na sequência, acabaram colidindo com um veículo modelo Gol. Com a força do impacto, os dois homens morreram ainda no local, antes da chegada do socorro - a violência foi tamanha que um dos corpos chegou a se partir ao meio. Os dois seriam moradores da cidade de Miguel Calmon.