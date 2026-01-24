VIOLÊNCIA

Policial fica ferido após ataque a tiros contra viatura no Nordeste de Amaralina

Disparo atravessou veículo semi-blindado

Carol Neves

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 14:59

PM foi ferido por estilhaços Crédito: Reprodução

Um policial militar ficou ferido após uma viatura da Polícia Militar ser alvo de um ataque a tiros na noite de sexta-feira (23), no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador. O agente foi atingido por estilhaços no rosto e na cabeça depois que um disparo conseguiu atravessar o veículo semi-blindado da corporação.

O policial foi socorrido imediatamente e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento médico. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

O ataque ocorreu por volta das 20h30, na Rua do Japão, área que fica no limite entre os bairros da Chapada do Rio Vermelho e o Vale das Pedrinhas. Policiais do 30º Batalhão realizavam patrulhamento de rotina quando foram surpreendidos por um grupo de homens fortemente armados. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos efetuaram diversos disparos, e houve revide.

A viatura foi atingida no para-brisa e na grade do para-choque dianteiro. Mesmo com a proteção parcial do veículo, um dos tiros atravessou a estrutura, provocando os estilhaços que feriram o soldado.