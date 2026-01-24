Mapa mental funciona? Jovem que passou em vários concursos explica como usar técnica sem errar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 16:07
Muito usados por estudantes de diferentes áreas, os mapas mentais ganharam espaço como uma alternativa visual para organizar conteúdos e facilitar o aprendizado. A proposta é simples: estruturar informações de forma gráfica para tornar o estudo mais rápido e eficiente. Mas essa técnica realmente traz resultados?
Segundo o pesquisador e mentor educacional Caio Temponi, a resposta é positiva - com uma ressalva importante. “Os mapas mentais ajudam a sintetizar conteúdos e tornar a revisão mais eficiente, mas muitas pessoas erram ao tentar transformar tudo em mapa mental sem critério. O ideal é usá-los para conectar ideias e criar associações visuais que facilitem a memorização”, afirma.
Caio é conhecido por resultados acadêmicos precoces: aos 12 anos, conquistou o primeiro lugar no vestibular da EPCAR. No ano seguinte, aos 13, acumulou cinco aprovações em cursos distintos, entre eles Medicina e Direito, na UFRRJ.
Como funcionam os mapas mentais
Os mapas mentais são representações gráficas organizadas a partir de um tema central. A partir desse núcleo, surgem ramificações que conectam conceitos relacionados, permitindo visualizar relações entre ideias de forma clara. A técnica é especialmente indicada para disciplinas que exigem a assimilação de grandes volumes de informação.
Por que ajudam a aprender?
De acordo com o especialista, a eficácia dos mapas mentais está relacionada à forma como o cérebro processa informações. “O cérebro não aprende de forma linear, ele funciona como uma rede de conexões, e os mapas mentais aproveitam esse princípio, organizando o conteúdo de maneira que faz sentido para cada pessoa”.
Além disso, o método estimula um estudo mais ativo. “Em vez de apenas ler e reler textos, o estudante precisa sintetizar o que aprendeu e reestruturar as informações de forma lógica, o que melhora a compreensão”, completa Caio Temponi.
Principais erros ao usar mapas mentais
Apesar dos benefícios, alguns equívocos podem comprometer os resultados:
Tentar incluir todo o conteúdo no mapa, sem selecionar o que é realmente importante;
Produzir mapas longos e confusos, que dificultam a revisão;
Utilizar apenas texto, sem explorar cores, símbolos ou imagens;
Deixar de revisar os mapas com frequência, prejudicando a fixação do aprendizado.
Boas práticas para aplicar a técnica
Para aproveitar melhor os mapas mentais, o especialista recomenda:
Use cores e imagens: recursos visuais facilitam a memorização;
Crie conexões claras: relacione ideias de forma lógica e organizada;
Revise regularmente: a repetição espaçada ajuda a consolidar o conteúdo.