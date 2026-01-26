SEM PROTEÇÃO

Homem é baleado enquanto aguardava atendimento em hospital da Bahia

A vítima foi socorrida pelos profissionais da unidade e levada ao Centro Cirúrgico

Monique Lobo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:54

Hospital Regional de Paulo Afonso Crédito: Reprodução

Um homem foi baleado com vários disparos enquanto aguardava atendimento no Hospital Regional de Paulo Afonso, na região Norte da Bahia, no domingo (25). De acordo com a Polícia Civil, Robério dos Santos Pinheiro, 30 anos, sofreu uma tentativa de homicídio.

Familiares revelaram que um homem com um capacete invadiu a unidade de saúde e disparou contra a vítima.

Robério foi socorrido pelos profissionais do hospital e encaminhado ao Centro Cirúrgico. A Polícia Civil não informou o estado de saúde da vítima.