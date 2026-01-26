Homem é baleado enquanto aguardava atendimento em hospital da Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:54
Um homem foi baleado com vários disparos enquanto aguardava atendimento no Hospital Regional de Paulo Afonso, na região Norte da Bahia, no domingo (25). De acordo com a Polícia Civil, Robério dos Santos Pinheiro, 30 anos, sofreu uma tentativa de homicídio.
Familiares revelaram que um homem com um capacete invadiu a unidade de saúde e disparou contra a vítima.
Robério foi socorrido pelos profissionais do hospital e encaminhado ao Centro Cirúrgico. A Polícia Civil não informou o estado de saúde da vítima.
Imagens de câmeras de monitoramento estão sendo utilizadas na investigação para identificar o suspeito. O Caso é apurado pela 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso.