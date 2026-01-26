Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é baleado enquanto aguardava atendimento em hospital da Bahia

A vítima foi socorrida pelos profissionais da unidade e levada ao Centro Cirúrgico

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:54

Hospital Regional de Paulo Afonso
Hospital Regional de Paulo Afonso Crédito: Reprodução

Um homem foi baleado com vários disparos enquanto aguardava atendimento no Hospital Regional de Paulo Afonso, na região Norte da Bahia, no domingo (25). De acordo com a Polícia Civil, Robério dos Santos Pinheiro, 30 anos, sofreu uma tentativa de homicídio.

Familiares revelaram que um homem com um capacete invadiu a unidade de saúde e disparou contra a vítima.

Robério foi socorrido pelos profissionais do hospital e encaminhado ao Centro Cirúrgico. A Polícia Civil não informou o estado de saúde da vítima.

Imagens de câmeras de monitoramento estão sendo utilizadas na investigação para identificar o suspeito. O Caso é apurado pela 1ª Delegacia Territorial de Paulo Afonso.

Leia mais

Imagem - PM vai a júri popular por tentativa de homicídio 11 anos após matar cachorro de vizinha na Bahia

PM vai a júri popular por tentativa de homicídio 11 anos após matar cachorro de vizinha na Bahia

Imagem - Esposa detalha agressão e relata tentativa de homicídio por cantor paraibano: 'Não conseguia respirar'

Esposa detalha agressão e relata tentativa de homicídio por cantor paraibano: 'Não conseguia respirar'

Imagem - Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Quem era Abissa, americano morto durante tentativa de assalto em Salvador?

Tags:

Bahia Saúde Tiros Hospital Segurança Insegurança Baleado

Mais recentes

Imagem - Salvador sedia Festival Internacional de Capoeiragem com programação cultural e gratuita

Salvador sedia Festival Internacional de Capoeiragem com programação cultural e gratuita
Imagem - Evento em Salvador debate inovação e soluções para a saúde pública no Brasil

Evento em Salvador debate inovação e soluções para a saúde pública no Brasil
Imagem - JAM no MAM abre a temporada 2026 neste sábado (31); veja quem se apresenta

JAM no MAM abre a temporada 2026 neste sábado (31); veja quem se apresenta

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura inaugura viaduto e garante reduzir em até 30% o fluxo de veículos na região do Iguatemi
01

Prefeitura inaugura viaduto e garante reduzir em até 30% o fluxo de veículos na região do Iguatemi

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar
02

Cor e número da sorte de hoje (26 de janeiro): os signos ganham clareza para aprender, ajustar e avançar

Imagem - Áries, Virgem e Capricórnio: intuição em alta e decisões silenciosas até o fim de janeiro
03

Áries, Virgem e Capricórnio: intuição em alta e decisões silenciosas até o fim de janeiro

Imagem - Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)
04

Áries, Libra e Peixes têm virada poderosa nas finanças a partir de hoje (25 de janeiro)