JAM no MAM abre a temporada 2026 neste sábado (31); veja quem se apresenta

Projeto vai realizar 18 jam sessions ao longo do ano

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 21:21

JAM no MAM 2026
JAM no MAM 2026 Crédito: Divulgação

A primeira JAM no MAM de 2026 já tem data e atração confirmadas. O projeto abre a nova temporada neste sábado (31), a partir das 18h, na Praça Maestro Letieres Leite, localizada no Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM), em Salvador. Nessa estreia, a banda Geleia Solar é quem comanda a jam session com um repertório que celebra a Bossa Nova com sucessos de João Gilberto, Caetano Veloso, Tom Jobim, Marcos Valle e outros compositores.

“Fugindo do clima superlativo que toma conta da cidade nessa época pré-carnavalesca, a JAM no MAM optou por começar o ano apostando nas harmonias sofisticadas e no ritmo sincopado da bossa nova”, revela Ivan Huol, diretor artístico da JAM no MAM. Ele promete que a Geleia Solar levará versões únicas para obras como "Chega de Saudade", "Wave", "Samba de Verão" e "Águas de Março", investigando musicalmente a relação profunda desses clássicos com o samba e o jazz.

JAM no MAM 2026

JAM no MAM 2026 por Divulgação
JAM no MAM 2026 por Divulgação
JAM no MAM 2026 por Divulgação
1 de 3
JAM no MAM 2026 por Divulgação

Os ingressos já estão à venda, através da plataforma Ingresse, com valores entre R$ 5 e R$ 40.

Ao longo do ano, serão 18 apresentações, ao todo. Após a primeira, o palco vai receber outros artistas de diferentes origens e estilos, criando um ambiente propício para o surgimento de possibilidades sonoras, uma das principais características do projeto.

Em 2026, quando o projeto continua com patrocínio da Petrobras e do Governo do Brasil, por meio do Ministério da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura, a JAM no MAM vai continuar fomentando a agenda da cidade com uma programação mensal que dialoga com as raízes musicais baianas a partir da sua produção instrumental. No primeiro semestre, será realizada sempre uma jam session no último sábado de cada mês; a partir de julho, o projeto passa a oferecer duas edições mensais.

